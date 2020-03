“Hay que entender que nos tenemos que cuidar entre todos”, dijo Castellano

Ayer por la tarde, en el salón verde del municipio se desarrolló una conferencia de prensa para comunicar las acciones que la ciudad lleva adelante para prevenir la aparición de casos de coronavirus. Estuvieron encabezando el encuentro, el intendente Luis Castellano; el coordinador de atención primaria de la salud; Martín Racca; la directora del hospital Jaime Ferré, Dra María Elena Imfeld; la médica infectóloga, Sandra Capello; el subsecretario de salud, Dr. Guillermo Weiner, y el Dr. Alejandro Brasca, titular del servicio 107.“La situación cambia momento a momento y lo que hoy queremos es darles a conocer el protocolo con el que debemos manejarnos hoy y para pedirles que transmitan que es necesario se solidarios, responsables y tener conciencia social para cuidarnos entre todos”, dijo el intendente al comenzar la conferencia.El mandatario rafaelino en varias ocasiones pidió prudencia a la hora de informar y aclaró que no hay por el momento en la ciudad casos de coronavirus.“Comenzamos un año bastante agitado por el tema de seguridad, después por el dengue y ahora se suma el coronavirus. Acabamos de finalizar una conferencia de prensa para llevar tranquilidad y veracidad a la población y entender que nos tenemos que cuidar entre todos, nosotros tenemos una responsabilidad primaria como Estado de tomar medidas en lo que hace a algo público, pero también hay una necesidad imperiosa de que la responsabilidad individual y la conciencia individual impere en este momento en donde sabemos que hay una pandemia declarada y que nuestro país no está ajeno a ello”, dijo Castellano.El intendente explicó que “la primera medida y lo fundamental estando todavía en etapa de contención es que aquellas personas que viajaron al exterior y estuvieron en alguno de los países en donde está el virus tienen que quedarse 14 días en su casa y no moverse de ahí, eso es lo primero. Y si alguien conoce alguna persona que viajó y que no está cumpliendo con este protocolo tiene que llamar al 107 y a partir de ahí nosotros actuaremos. Hoy no tenemos todavía marco legal porque estamos esperando las medidas que tome el presidente de la nación, porque esto podría tipificarse como un delito penal y por lo tanto puede ser castigado con una denuncia que se haga en la fiscalía, veremos si esto termina de configurarse”.Está claro que hay una responsabilidad por parte del Estado pero ante esta pandemia debe existir una conciencia ciudadana que prime en esta situación para entender que el virus circula con la persona infectada, por eso se propaga de manera tan masiva, explicaron los profesionales de la salud, presentes en el salón verde.Así lo anunció en intendente Castellano y dijo que lo hace por decreto pero que lo conversó con el presidente del Concejo, presente en el salón verde, sugiriendo la posibilidad de que se cree una Ordenanza para reforzar esta decisión.“Hemos tomado la determinación de que todas las actividades municipales que tenemos programadas en donde hay variación de gente, o aquellas actividades que están programadas en espacios municipales se suspendan hasta nuevo aviso. Iremos monitoreando cómo se sigue comportando el coronavirus, porque es muy dinámico, puede escalar y porque la cosa puede ponerse aún peor, o podemos controlarlo y esto dependerá de cómo va evolucionando la situación”, señaló el funcionario. Y agregó: “por eso le recomendamos a aquellas instituciones privadas o instituciones no gubernamentales que hagan lo mismo, evitando el aglomeramiento de gente porque es también en los lugares en donde puede transmitirse el virus”.