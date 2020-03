Sin público, Atlético buscará recuperarse recibiendo al Albo

El gobierno nacional dispuso ayer que todas las categorías del fútbol argentino disputen sus partidos a puertas cerradas como medida de prevención ante la pandemia de coronavirus, de acuerdo a lo informado por el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, al presidente de la AFA, Claudio Tapia.Ante ello, el encuentro a disputarse este viernes a las 21:00 entre Atlético de Rafaela y All Boys, en el estadio Monumental, se jugará sin público en barrio Alberdi.El cotejo, válido por la fecha 21ª de la zona B de la Primera Nacional, será arbitrado por Cristian Cernadas.La ‘Crema’ buscará dejar atrás una semana para el olvido, en la que tuvo que digerir la durísima goleada sufrida el pasado sábado por 5 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, cuando reciba sin público a un ‘Albo’ que llega entonado luego de tres victorias seguidas.Los dirigidos por Walter Otta se entrenaron por última vez en la mañana de ayer y el DT sólo confirmó los 18 convocados. El equipo se dará a conocer en la jornada de hoy. a pesar de ellos se prevén varios cambios de nombres, también modificará el sistema en pos de encontrar una solidez defensiva.El sistema táctico pasaría a un 4-4-2 manteniéndose Nereo en el arco y en el fondo, una línea de cuatro compuesta por: Blondel, Racca, Brundo y Liporace. En el medio campo, otra línea de cuatro con Pérez, Alderete, Romero y Acosta, reclinado por la izquierda. Arriba: Protti y Bonansea.El resto de los futbolistas citados fueron Nahuel Pezzini, Alexis Niz, Enzo Copetti, Ángelo Martino, Joaquín Quinteros, Junior Mendieta y Denis Stracqualursi.Los dirigidos por ‘Pepe’ Romero llegan a Rafaela con una racha de tres victorias seguidas. El pasado fin de semana le ganaron a Quilmes 1-0 y en relación a dicho partido, no podrá contar con el arquero Joaquín Pucheta, lesionado. Si bien el DT no confirmó el once inicial para jugar hoy ante Atlético, se prevé que no tendrá demasiadas modificaciones, más allá de la obligada.Atlético y All Boys se enfrentaron en 22 oportunidades, siendo el ‘Albo’ el que más partidos ganó (8 ante 6 del conjunto rafaelino), con el aliciente que la ‘Crema’ de local le saca una ventaja importante. En el Monumental se vieron las caras en 11 ocasiones con 5 triunfos para el local, 4 empates y 2 victorias para los de Floresta.En el otro encuentro de este viernes, Defensores de Belgrano estará recibiendo a Santamarina de Tandil, a las 20:10 hs.Nereo Fernández; Lucas Blondel, Franco Racca, Stéfano Brundo e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Reinaldo Alderete Emiliano Romero y Leonardo Acosta; Ijiel Protti y Alan Bonansea.Walter OttaNahuel Losada; Nicolás Zalazar, Jonathan Ferrari, Sebastián Martínez, Facundo Cardozo; Darío Stefanatto, Mirko Larón de Guevara, Marco Iacobellis; Milton Céliz y Facundo Parra.José Romero.Nuevo Monumental.Cristian Cernadas.Matías Beares y Nadya Chiariotti.Damián Rubino.21:00TyC Sports PlayColón FM 91.3 /Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Cadena 3 FM 98.3 / El Espectador FM 1001 / LT28 AM 1470 - FM 96.5