Alumna de psicología realizó intercambio en España

María del Rosario Rollé o Chari, como la llaman todos, tiene 20 años, este año comenzará a cursar cuarto año de la Licenciatura en Psicología de UCES Rafaela, pero sobre finales de agosto del año pasado decidió enfrentar un desafío que no olvidará jamás: aprovechar los convenios de intercambio que UCES ofrece a sus alumnos y emprender una aventura hacia la Universidad de Jaén, en la región de Andalucía, España.Investigó, buscó información, se puso en contacto con el Departamento de Relaciones Internacionales de UCES, se enfrentó a los miedos de irse por cinco meses sola a vivir a otro país, dejó a su San Guillermo natal y con la ayuda de sus familiares y amigos comenzó a desandar este sueño que, según señaló, “hacía mucho tiempo lo tenía”.La estudiante de UCES Rafaela viajó a finales de agosto a la Universidad de Jaén, una de las tantas con las que UCES tiene convenios de intercambio, estudió el segundo cuatrimestre de tercer año de la Lic. en Psicología y regresó a finales de enero.“Una experiencia así te abre mucho la cabeza, porque estás en contacto con gente de muchísimas culturas diferentes a la nuestra, el mundo es enorme y encima que lo que vos estudiás, que es algo que te gusta y apasiona, te dé esa posibilidad es grandioso”, expresó la futura profesional.Cuando comencé la carrera, en la charla que nos dan al inicio de la cursada nos comentaron que UCES tenía varios convenios con universidades del exterior y me interesó desde un principio. Después me llegó por correo electrónico nuevamente la propuesta, así que decidí investigar un poco más y averigüé cómo tenía que proceder para hacerlo. Hay varios requisitos para poder hacerlo, como tener tanta cantidad de materias aprobadas, además de todo un proceso de recolectar documentos personales, tienen que aceptarte como alumno en la otra universidad. Es todo un proceso de selección.Una vez que la Universidad de Jaén me aceptó como alumno de movilidad me ofreció una plataforma de Facebook, un grupo donde hay alumnos interesados en el alquiler de pisos, allá le dicen así a los departamentos, y la gente que ofrece el servicio. Así se hace un intercambio y podés ver distintas ofertas. Allá se alquila la habitación y compartís piso. Yo compartí piso con tres chicas de Serbia, un país totalmente diferente al nuestro, un idioma distinto; fue todo un desafío, pero terminé haciendo grandes amigos.Fue increíble. No me imaginaba nada, porque nunca viví algo así, fueron muchas primeras veces, el hecho de subirme a una avión por primera vez, sola, viajar sin la familia, hacer todos los trámites, mientras cursaba y rendía en UCES viajaba a Buenos Aires, a Rosario, para realizar los trámites para viajar. Fue increíble el hecho de tener la posibilidad de conocer otra cultura, que si bien es de habla hispana como la nuestra es muy diferente. Y en lo que es material de mi carrera de Psicología tiene una perspectiva totalmente distinta a la que se ofrece acá. Fue todo el desafío de adaptarme a la nueva mirada o a la nueva perspectiva y también conocerla. Me llevo muchas cosas lindas. Al principio sentí un poco de temor, porque me iba sola, tenía que hacerme nuevos amigos, no sabía cómo era la cultura española, y la verdad es que me sorprendí porque en ese sitio de España a donde estuve la gente es muy cálida. Otra de las cosas que me dejó esta experiencia fue haber podido recorrer y conocer muchos lugares de Europa. Viajar sola fue un desafío personal.Al momento de iniciar el estudio de equivalencias y la elección de una universidad con el convenio que ofrece UCES tenía como opción tres al Norte de España: en Valencia, en Madrid y en un país vasco y esa única al Sur. La elegí, porque investigué un poco y por zona geográfica era de las más económicas, pero también de las más hermosas. Andalucía es una tierra de olivos, la gente es muy cálida. Fue una elección muy linda, conocí gente maravillosa en ese lugar.Sí, cuando llegué ellos estaban en cuarto. Allá son 4 años Psicología y yo cursaba con las comisiones de cuarto y con personas de intercambio de todo el mundo, de América Latina como México, Brasil y de Europa como Francia, Alemania. Eso fue buenísimo, porque cada país tiene una perspectiva diferente y más en lo que es Psicología que hay millones de miradas, entonces cada alumno aportaba su visión y experiencia. Fue muy interesante y enriquecedor.Sí, volví a principios de febrero y ya rendí una mesa de examen de Inglés que me había quedado. Eso fue otro beneficio que me dejó la experiencia, el hecho de hablar en otro idioma, porque estuve con gente de tantos países distintos que tenía que manejarme en inglés, así que lo practiqué muchísimo. Eso me motivó a decir que cuando llegaba a Rafaela quería potenciarlo para aprender más el idioma.Si bien estoy en cuarto, me falta muchísimo por aprender. Después del título de grado me encantaría poder hacer un posgrado y seguir especializándome. A mí siempre me atrapó la corriente psicoanalítica, me gusta mucho, pero también conocí la Cognitiva, la Psicosocial, y también me encantó. Así que mi desafío será poder integrarlas en un futuro.Que si tienen al apoyo económico y emocional de la familia y amigos, tienen que hacerlo. Te abre mucho la cabeza, porque estás en contacto con gente de muchísimas culturas diferentes a la nuestra, el mundo es enorme y encima que lo que vos estudiás, que es algo que te gusta y apasiona, te dé esa posibilidad es grandioso.UCES hace de mediador entre vos y la Universidad de destino. La selección de materias que podés hacer de acuerdo a tus notas, de eso se hace cargo todo UCES. Yo me puse en contacto con el Departamento de Relaciones Internacionales de Buenos Aires. Mi experiencia con UCES fue muy buena, desde Relaciones Internacionales me ayudaron muchísimo, ante cualquier duda que tenía yo sabía que ellos estaban atentos. Me escribían constantemente para ver si necesitaba algo, me sentí muy acompañada por la Universidad y eso es muy importante.