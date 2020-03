Suspendieron partidos de la Liga Provincial

La Federación Santafesina de básquet informó que en virtud a la emergencia en salud que es de público conocimiento, se decidió suspender la disputa de la jornada de la Liga Provincial Copa Santa Fe y de la actividad de los torneos que organiza la Federación hasta nuevo aviso.Se atiende a las necesidades indicadas por los entes gubernamentales, así como también por la Confederación Argentina, que implementó un comité de crisis con el fin de llevar adelante diferentes medidas en pos de salvaguardar la salud de deportistas, espectadores e integrantes de la familia del básquet. Se comunicarán las novedades de acuerdo a la información que brinden los entes gubernamentales de salud.La jornada del jueves arrancó de manera agitada a nivel mundial. Una gran cantidad de torneos fueron suspendidos, como la Euroliga, EuroCup, torneos FIBA a partir de hoy y demás ligas alrededor del globo.La primera medida realizada por el nuevo comité de crisis en Argentina fue que a partir de la noche de la víspera todos los partidos de básquet de Liga Nacional, Liga Argentina y Torneo Federal se lleven a cabo sin público presente. En el comunicado emitido por la CABB se informó también que las medidas tomadas irán en sintonía con las del Gobierno Nacional y su Ministerio de Salud.LOS PARTIDOS DE LA COPA SANTA FEPor los octavos de final de la Liga Provincial, Atlético de Rafaela tenía previsto recibir a Alma Juniors de Esperanza el domingo, desde las 20.30, en el gimnasio Lucio Casarín. Los árbitros designados fueron Virginia Peruchini y Lucas Chaparro.Los cruces del viernes que quedaron pendientes: Firmat Football vs. Brown de San Vicente (Daniel Olivera y Marcelo Pérez); Argentino de Firmat vs. El Tala de Rosario (Pedro Villarreal y Hernán Pérez); Independiente de Chañar Ladeado vs. Trebolense (Emanuel Dal Colle y Tiago Coso); Atlético Tostado vs. Temperley de Rosario (Silvio Guzmán y Sergio Quinteros); Náutico de Rosario vs. Timbúes (Raúl Gasca y Adrián Zuliani).El domingo también debían jugar Gimnasia de Santa Fe vs. Racing de San Cristóbal (Cristian Alfaro y Gonzalo Ponce); y Sportsmen Unidos de Rosario vs. Centenario de Venado Tuerto (Gerardo Capdevila y Leandro Mozzoni).SUSPENDIO LA ARBEl Consejo Directivo de la Asociación Rafaelina de Básquet informa que a raíz de los hechos que son de público conocimiento sobre la pandemia de Coronavirus, y atento al Decreto del Gobierno Provincial N° 0202/20, en el cual se indica restringir reuniones y eventos multitudinarios en espacios abiertos o cerrados, ha resuelto suspender todas las actividades que estaban programadas a partir del día de la fecha en forma total. De esta manera, quedan postergados hasta nuevo aviso el inicio del Torneo Oficial de Divisiones Formativas, previsto para este fin de semana, y del Torneo Preparatorio de Primera División, el cual debía comenzar el 20 de marzo. La próxima semana, el Consejo Directivo evaluará los pasos a seguir y la continuidad o no de la suspensión de las actividades.OTRO POSITIVO DE LA NBALa noticia del positivo de coronavirus de Rudy Gobert sonó fuerte en la NBA y la respuesta fue inmediata con la suspensión por tiempo indefinido de la actividad. Desde ese momento, sus compañeros pasaron por los respectivos controles para evitar contagios, pero Donovan Mitchell también es portador del virus.Conocida la noticia del primer caso en la previa del encuentro entre Utah y Oklahoma City, el plantel de los Jazz quedó aislado en la zona de los vestuarios con las precauciones máximas, que incluyeron barbijos. Mientras que los Thunder solamente pasaron por una prueba de termómetro para controlar la fiebre.