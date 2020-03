Suspendieron actividades recreativas

Presidida por el intendente, Gonzalo Toselli, acompañado por la directora del Hospital, Carina Feldman y Leni Barlassina la referente de salud de la Municipalidad, ayer por la mañana se desarrolló una reunión informativa en el Salón Azul del Edificio Municipal.En la oportunidad el intendente Gonzalo Toselli informó que por el momento no hay casos, ni sospechosos ni confirmados, de pacientes con Coronavirus en Sunchales. No obstante, hay lógicas razones para que el Estado y los particulares tomen medidas de precaución. La Organización Mundial de la Salud declaró que el virus COVID-19, conocido como Coronavirus, ahora es una pandemia y aún no cuenta con vacunas o un tratamiento específico.Entre las medidas que destacó el Intendente fue la suspensión de las actividades recreativas organizadas por la Municipalidad y el seguimiento, con eventual aislamiento, de las personas que provengan de países con circulación viral (Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea del Sur, Irán).Es igual de importante que los ciudadanos conozcan y apliquen las recomendaciones de las autoridades:Si no tienen síntomas;- Que permanezcan en sus domicilios por 14 días de manera preventiva,- No mandar a los/las hijos/as a la escuela.Si presentan un cuadro gripal (tos seca, fiebre y dolor de garganta);- No ir atenderse a centros de salud o guardias de hospital y llamar al 107- Respetar el aislamiento y no automedicarse- Solo en los pacientes con la enfermedad se recomienda el uso del barbijo.Informar si ha viajado al exterior o si lo ha hecho un vecino/a con sólo llamar al 425500 interno 147.Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón o con alcohol en gel.Limpiar las superficies de contacto con manos (ej; picaportes, grifos) con agua y lavandina o alcohol etílico.Los más expuestos al virus son las personas mayores de 65 o menores de esa edad con factores de riesgo (inmunodeficientes, cardiópatas, diabéticos). La vacuna antigripal 2020 y contra la neumonía, si bien no es efectiva contra el Coronavirus, es fundamental que los grupos de riesgo antes mencionados la reciban para reducir las probabilidades de co-infección.Antes del acto mencionado más arriba, en el mismo lugar hubo una reunión entre la secretaria de Desarrollo, Marilina Grande, la subsecretaria de Ambiente y Servicios a la Comunidad, Cecilia Gabiani y la responsable de Salud Pública, Paula Cattaneo, con las dos referentes del sistema de salud local ya mencionadas y Gustavo Yedro, coordinador de Posta 107 Sunchales, la Dra. Victoria Grosso de la Clínica Sunchales y personal de la Clínica 10 de Septiembre.La finalidad del encuentro fue acordar acciones en conjunto, se está elaborando un. Dentro del marco de los protocolos provinciales y nacionales, para que pueda aplicarse frente al posible inicio de una circulación viral.