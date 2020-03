Perotti lanzó el Consejo Provincial del Trabajo

El gobernador, Omar Perotti presentó oficialmente ayer el Consejo Provincial del Trabajo de Santa Fe en el marco de un acto efectuado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno al que asistieron el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, y su par de la Provincia, Roberto Sukerman.En ese marco, el mandatario santafesino resaltó la importancia de regionalizar este espacio que debatirá sobre medidas de política laboral, económica y social. "La construcción de algo más grande la queremos empezar desde abajo, para que, desde este Consejo, puedan surgir representantes para el Consejo Económico Social Provincial, donde tengamos un ámbito real y concreto de discusión, mucho más cotidiano”, expresó."Nos parece importante generar una instancia más cercana, que tome mucho más en cuenta la realidad de cada territorio, nos va a nutrir a todos de mayor información, seguramente de mejores aportes para una política provincial general y mucho más en una situación donde tenemos que desarrollar esas acciones con recursos escasos y los tenemos que potenciar", detalló el gobernador.Por su parte, Moroni destacó que "hace muchos años que viene funcionando el Consejo Federal de ministros de Trabajo y es una muy buena idea" a la vez que admitió que "pensar la Argentina desde un centro es impracticable y equivocado". Al respecto, indicó que "Argentina tiene diferencias regionales, sectoriales, que si no se piensa de un modo articulado con las distintas regiones no se puede pensar".“La articulación territorial de las decisiones políticas es fundamental", manifestó Moroni y explicó que "ese Consejo tiene que tener capilaridad, o sea, no puede ser un consejo de cúpula sino que tiene que tratar capilarmente con las regiones y sectores".En el mismo sentido, Sukerman, se refirió al objetivo del Consejo: "Pretendemos regionalizar, tener contacto con los municipios y las comunas. Tomamos la idea del Consejo Federal de Trabajo (Cofetra), que funciona muy bien desde hace muchos años, donde están representadas todas las provincias. El Consejo Provincial buscará tener vínculos con municipios para tener presente las particularidades de cada una de las localidades, y desde ahí generar políticas de empleo en la provincia", agregó Sukerman.El objetivo del Consejo Provincial del Trabajo es generar políticas en conjunto entre los diferentes niveles del Estado, las empresas y los trabajadores para lograr un desarrollo equilibrado en la provincia de Santa Fe procurando la eficacia de la actividad gubernamental y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias provinciales.CONSEJO PROVINCIALDEL TRABAJOLa resolución Nº 21/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia establece la creación del Consejo Provincial del Trabajo y tiene por objeto crear políticas públicas laborales e incentivar y asesorar a municipios y comunas para promover la creación e institucionalización de áreas específicas de promoción del empleo, capacitación y formación laboral y empleo inclusivo. Refiere, a su vez, a la división política de regionalización territorial de la provincia que se dividirá, a los efectos de su funcionamiento, en ocho regiones.El Consejo Provincial del Trabajo debe implementar líneas de acción múltiples y de formación interdisciplinaria, con la participación de organismos del Estado nacional, de la provincia, de las organizaciones de empleadores y trabajadores y de otras instituciones sociales como los colegios profesionales y las universidades, referidas a gestiones específicas dirigidas a los grupos más vulnerables y minoritarios.EN EL SENADOPOR LEY DE ARTTras compartir el lanzamiento del Consejo Provincial del Trabajo, Perotti, Moroni y Sukerman se trasladaron a la Legislatura para participar en el Senado de una charla en apoyo a la adhesión de la Provincia de Santa Fe al título 1 de la Ley Nacional 27.348, complementaria de la Ley Nacional 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. La anfitriona fue la vicegobernadora, Alejandra Rodenas en tanto que se sumó el gerente General de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, Marcelo Domínguez.Al menos 15 provincias registraron su adhesión a esta ley, lo que se tradujo en una fuerte caída de la litigiosidad laboral y por ende en una baja de los costos que enfrentan las empresas, que de esa manera ganan en competitividad. En Santa Fe, el proyecto fue aprobado por todos los senadores a fines del primer semestre del año pasado, pero es una asignatura pendiente en la Cámara de Diputados, que llamativamente demora su tratamiento pese al reclamo en ese sentido no solo de las federaciones empresarias, como FISFE o el Centro Comercial de Rafaela y la Región, sino también del movimiento obrero.Ayer, en el recinto de la Cámara de Senadores se realizó una disertación encabezada por el ministro de Trabajo Moroni, en apoyo a la adhesión de la Provincia de Santa Fe al título 1 de la Ley Nacional 27.348, complementaria de la Ley Nacional 24.557 sobre Riesgos del Trabajo.En el mismo día, los colegios de abogados de la Provincia de Santa Fe, entre ellos el de Rafaela que preside Enrique Soffietti, difundieron un comunicado en el que plantearon su rechazo a la adhesión a la ley -ver recuadro-.