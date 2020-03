Emotivo homenaje a las mujeres rurales

Tal como se anunciara, ayer por la mañana, el Concejo Municipal llevó a cabo su encuentro ordinario en la sala 11 de Noviembre de la Cooperativa de Agua, ocasión en que, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, se otorgó un homenaje a las mujeres rurales, seleccionando para ello a cuatro mujeres que transcurrieron y transcurren su vida, con su familia, en la actividad de la zona rural.Fueron distinguidas Mariana Lucía Baretta de Galetto (Chuchi), Marisa Valeria Arce, Pamela Romero y Liliana Bazán, precisamente ellas 4 fueron las encargadas de abrir la sesión izando el Pabellón Nacional.La titular del cuerpo María José Ferrero, autora del proyecto, ofreció la correspondiente fundamentación rescatando especialmente la íntegra dedicación a la actividad ruralista, en sus diversas funciones, por estas mujeres que con total entrega supieron y saben trabajar a la par del hombre, desenvolviéndose con eficiencia en todas las tareas y, además, cumplen con las responsabilidades de la labor del hogar . Mujeres que saben de un trabajo constante los 365 días del año, sin sábados, domingos o feriados, que hacen frente a las heladas o el calcinante sol, se desenvuelven en las inundaciones y luchan con los tropiezos de la sequía, es por ello que destacó que las mujeres del área rural no buscan la igualdad con el hombre- ellas junto a sus esposos trabajan codo a codo y en igualdad de condiciones-, lo que si buscan es la igualdad con sus congéneres que habitan las ciudades y con las que a veces parece existir una suerte de discriminación.Mensaje que por momentos fue quebrado por la emoción que atenazaba la garganta de la presidente del cuerpo, mujer rural también ella y acérrima defensora de la actividad productiva de mayor relevancia en nuestro país.Seguidamente fue proyectado un vídeo en el que las cuatro homenajeadas brindaron una síntesis de de su actividad y remarcaron el sentirse felices y completas con la labor que desarrollan.Entre ellas sobresalió el testimonio de Mariana Lucía Baretta de Galetto que con sus lúcidos 90 años evocó su niñez en el campo, en épocas de las que no se gozaba de las comodidades que hoy están al alcance de quienes viven en la ruralidad.Seguidamente los concejales concretaron la entrega de un presente a cada una de ellas y las cuatro expresaron su reconocimiento por la distinción otorgada.Antes de concluir el acto, Horacio Bertoglio hizo uso de la palabra, expresando su admiración por la labor de estas mujeres, enfatizado que "tenemos mucho que aprender de ustedes". También se refirieron al homenaje Andrea Ochat y María Alejandra Bugnon de Porporatto.A continuación fue iniciado el tratamiento del Orden del Día, temario que, por razones de espacio no podemos incluir con esta edición.