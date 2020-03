Por necesidad, se apuesta al diálogo en Diputados

En el marco de una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio ingreso ayer por la tarde al proyecto de ley de Necesidad Pública enviado por el Ejecutivo provincial y fue derivado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para su correspondiente tratamiento y posterior debate en el recinto. El gobernador, Omar Perotti, que considera indispensable la aprobación de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado, se ilusiona con que se trate sobre tablas el jueves próximo. No obstante, más allá del alto interés del mandatario provincial de que se acelere su sanción, todo dependerá de la capacidad de negociación en la Cámara que preside Miguel Lifschitz y donde apenas hay siete diputados peronistas de un total de 50.Por tanto, no queda otra que apostar al diálogo y agotar los esfuerzos en busca de consensos. El Gobernador jura que la ley es indispensable para poner en marcha la gestión y atender múltiples necesidades de los santafesinos. En la oposición insisten en que no están dispuestos a otorgar superfacultades mientras no aceptan autorizar a un mega endeudamiento de Santa Fe. A propósito, en función de cómo están los mercados y el riesgo país por encima de los 3.200 puntos básicos, es impensable pedir un peso prestado.Ayer, luego de que la Cámara de Diputados le diera preferencia a la Ley de Necesidad Pública enviada por el gobierno, el jefe del Bloque Justicialista, Leandro Busatto, sostuvo que siempre trabajaron "para buscar los acuerdos necesarios para una ley que es clave no para Omar Perotti, sino para la provincia de Santa Fe"."Lo que hay es una expectativa de dialogar, de consensuar un acuerdo y de tener una mirada prudente sobre la realidad para ponernos de acuerdo en temas sensibles. Hoy estamos tratando de encontrar coincidencias para tratar esta ley", afirmó el legislador, una de las espadas legislativas del PJ.Busatto insistió en que esa voluntad de acuerdo se expresó en "las modificaciones de los tiempos, de los montos y de las facultades" que contemplaba la ley. "Pero en algún momento hay que tomar decisiones, y el gobierno entiende que las herramientas económicas son las que define el gobierno, y no la oposición. La política económica para cubrir las necesidades básicas de los santafesinos la debe escribir el oficialismo, en la Casa Gris, y no la oposición en la Legislatura"."Hay posibilidades de seguir dialogando, tenemos expectativas de llegar a un acuerdo. El gobierno quiere que haya consenso, así que hoy hemos transmitido la expectativa del gobernador. Esperemos que en las próximas horas el diálogo evolucione, se pueda construir una mesa política con diputados y senadores y que eso decante en una posibilidad de acuerdo. Un acuerdo que hoy no está, pero por lo menos para nosotros está latente", insistió.Desde la otra vereda, el diputado radical Maximiliano Pullaro advirtió que "si el Ejecutivo va por todo, se va a quedar sin nada". Así las cosas, todos aceptan darle una oportunidad al diálogo pero lo cierto es que convertir las diferencias en coincidencias insumirá una labor titánica por parte de los conciliadores.