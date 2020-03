Mársico: "no les importó mandarnos a cocinar a la parrilla como institución"

Lisandro Mársico se sumó al debate libre y no dejó pasar la oportunidad para apuntar contra el Ejecutivo: “realmente yo también escuchando a Lalo y viendo lo que pasó todo este tiempo genera un gran dolor, sobre todo cuando viene de los pares y sobre todo cuando intentamos trabajar juntos y por el bien de la comunidad. Bonino fue muy claro en lo que dijo para exponerlos a ustedes de las barbaridades que dijeron. El concejal Viotti dijo en la comisión que esta era una operación política combinada con el Ejecutivo y yo también lo afirmo. “A ustedes no les importó mandarnos a cocinar a la parrilla como institución, incluso ustedes mismos en esa confabulación que tuvieron; el típico armado que siempre hacen ustedes, encima son pícaros para algunas cosas y para otras no. Fijate como quedan expuestos que cuando tuvieron que dar despacho a la resolución no quisieron, dijeron vamos a dejarlo en comisión y el concejal Bonino no quiso porque quería hablar”, dijo el edil.“Se agarran de cualquier cosa para hacer acusaciones de falta de dinero para perjudicar a la oposición ante la opinión pública; y ahora cómo hacemos para dar vuelta esto, cómo le explicamos a la gente que acá hubo falencias contables de la época en que Castellano era presidente del Concejo. Yo pregunto, ¿cuándo Castellano era presidente del Concejo, hacía conciliación bancaria;cuando compraba el mobiliario pedía tres presupuestos como hace esta administración?Mársico en un momento subió el tono de las acusaciones y manifestó: “no les tengo miedo a ninguno de los tres -haciendo referencia a los concejales oficialistas-,y si tengo que volver al sector privado no le tengo miedo, me vuelvo, no como muchos del 5to piso que no saben hacer el 0 con el traste y viven de la teta del Estado. Hoy traje un montón de notificaciones que se debían mandar a la secretaría privada de la gobernación sobre muchísimos pedidos de informes que votamos aquí...no los recibían y esto fue bajo la presidencia peronista, y se hizo política con esto. No les importó la gente ni nada; pero claro para qué van a cambiar si con esto ganan igual las elecciones”.Leonardo Viotti al turno de hablar fue igual de duro que sus pares que lo antecedieron: “hubo una clara intención de ensuciar al Poder legislativo y a la oposición que claramente lidera este espacio, funcionarios del ejecutivo se encargaron de armarle la agenda de prensa que los tres concejales peronistas realizaron esos días llevando esos mensajes confusos que detallaba Lalo. Hace del año 91 que gobiernan y como dice Lisandro la fórmula les sirve y lo van a seguir haciendo porque primero es lo único que saben hacer, que es liquidar a cada uno que se le pone enfrente. Si revisamos la historia vemos que no han tenido parámetros a la hora de atacar a cualquiera que se haya plantado, a cualquiera que se le haya animado a levantar la voz”, expresó el concejal de Cambiemos. “Esconden tanto debajo de la alfombra que resulta extraño de que se asombran ahora”, enfatizó el edil, que en varias ocasiones manifestó la manipulación que llevó a cabo el Ejecutivo a través de sus concejales”.