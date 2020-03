Unión sin DT

SANTA FE, 13 (NA). - El entrenador Leonardo Madelón anunció ayer su decisión de no continuar en su cargo en Unión, a raíz de la fuga de piezas clave de su plantel, por lo que el equipo santafesino debutará en la Copa Superliga ante Arsenal de Sarandí con un interinato. Madelón, que había arribado en 2017 pero cerró seis años al frente del "Tatengue", se despidió con una conferencia de prensa en la que admitió que no pudo "terminar de asimilar cuando se desarma el equipo, en junio del año pasado". "Este año nos estaba pasando lo mismo. La decisión es mía y no es culpa de nadie, por eso le pido al hincha de Unión que entienda que decidí salir por cuenta mía. Los jugadores vinieron a convencernos pero dije que no. Tenía que parar un poquito y descansar", remarcó.Unión viene de perder por 3 a 0 como local frente a Vélez en la última fecha de la Superliga mientras que previamente había quedado eliminado de la Copa Argentina a perder por penales ante Dock Sud, elenco que milita en la Primera C.