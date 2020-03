Medidas complementarias para evitar la propagación

En virtud de la situación epidemiológica mundial provocada por el coronavirus (Covid 19), el Ministerio de Salud de la provincia dispuso medidas complementarias a las ya difundidas con anterioridad para evitar la propagación de la enfermedad.En ese sentido, la cartera sanitaria solicita "restringir reuniones y eventos multitudinarios en espacios tanto cerrados como abiertos", y recomienda "a los mayores de 65 años aislamiento social y evitar visitas de personas sintomáticas". Asimismo, en las instituciones que alojan adultos mayores "se indica no recibir visitas de personas que presenten cuadros febriles o respiratorios o asintomáticos que hayan viajado en los últimos 14 días a las áreas de transmisión".El Ministerio de Salud informó además que se han establecido postas sanitarias con un sistema de vigilancia extrema en los puntos de ingreso aeroportuario, contando con un sistema en los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo, y en los ingresos portuarios de Puerto General San Martín, San Lorenzo, Timbúes y General Lagos.Finalmente, se apela a la conciencia ciudadana "para cumplir con las restricciones previstas y el aislamiento domiciliario de aquellos que hayan viajado a zonas de alta transmisión o contacto con casos confirmados".Por su parte, la secretaria de salud de la provincia, Sonia Martorano, amplió en conferencia de prensa las medidas que se están llevando adelante en relación al coronavirus. “Los lugares o espectáculos de jurisdicción de la provincia quedan suspendidos. A la espera de una resolución nacional, los que pertenezcan a municipios o comunas quedarán a criterio de esas jurisdicciones. No obstante, el Ministerio de Salud aconseja la no concurrencia a lugares de asistencia masiva, tanto sean cerrados como abiertos. Los que se van a suspender son aquellos cuya organización sean de jurisdicción provincial”, afirmó Martorano.“Las clases en las escuelas por el momento se sostienen, lo que sí se indica es que aquel que está sintomático (que tenga fiebre o alguna dificultad respiratoria), y que ha viajado, no debe concurrir a clases”, finalizó la Secretaria.No obstante, en ese marco se suspendió el concierto que el músico Fito Páez iba a brindar este viernes a las 21 en Rosario. Así las cosas, los organizadores del show que debía brindar el popular cantante en el Hipódromo del Parque Independencia de Rosario anunciaron que el concierto sería reprogramado.