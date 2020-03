El hospital se va preparando

La directora del hospital local Jaime Ferré, Dra. María Elena Imfeld se refirió a cómo el nosocomio está activando distintas estrategias ante la posibilidad de recibir casos de pacientes con coronavirus, y resaltó que están trabajando para estar preparados. “Nuestro hospital es una institución vieja, añosa y que a veces hay que acondicionar espacios, por eso sobre todo pedimos responsabilidad y le pedimos a la gente que no se traslade a las salas de espera innecesariamente, que no esté si no tiene una patología de urgencia en conglomerados donde pueda haber circulación de virus”, dijo la médica.La directora le pidió específicamente a las personas con noción de foco, es decir porque hayan estado en el exterior y tengan síntomas febriles, que tengan la responsabilidad de primero formular una llamada telefónica al efector, ya que el mismo va a estar esperando la respuesta del 107 y en función de eso van a estar recibiendo al paciente.“Ya tenemos un protocolo para en estos casos la circulación interna de los pacientes, pero la sala de espera del hospital siempre tiene muchas personas y hay personas con niños, por eso le pedimos por favor tener responsabilidad, y no concurrir a los centros de salud para evitar las aglomeraciones; y las consultas que no sean estrictamente urgentes por favor programarlas y no estar circulando donde podemos exponer a otras personas sanas”, indicó Imfeld.Imfeld insistió con que lo más importante es actuar con responsabilidad social ya que “la guardia del hospital va a seguir trabajando como siempre, porque tenemos accidentados, porque tenemos otras patologías por eso hemos programado cómo ingresar a un paciente febril con noción de foco y cómo lo tenemos que transportar dentro del hospital. Después analizaremos si ese paciente va a ir a su casa a guardar su recuperación porque es un síntoma leve o si lo tenemos que internar. Ante ese cuadro determinaremos en qué lugares de aislamiento del hospital disponemos y si tenemos que realizar algunas cosas como por ejemplo me tocó vivir con la gripe A, donde se suspendieron cirugías programadas y se adecuaron espacios del hospital para contingencia de estos pacientes; eso se va a ir haciendo porque estamos día a día”.La directora del hospital local, al ser consultada respecto a las muestras de laboratorio que se le realicen a un paciente que se sospecha está infectado de coronavirus, especificó como es el proceso y adonde se envían.“Las muestras por ahora van al laboratorio Central de Santa Fe y de ahí al Malbrán, todo eso tiene una demora”, aclaró. “Ayer lo explicaba el ministro de salud de nación, quien está evaluando habilitar otro sector que no sea el Malbrán para la determinación de los resultados; igual no hay un tratamiento específico y son todas medidas de sostén ante la fuerte sospecha de que sea coronavirus”, destacó la médica.