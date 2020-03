Cancelaron el GP de Australia

FOTO ARCHIVO FORMULA 1. No empezará su temporada en el circuito de Melbourne.

En una de las jornadas más controvertidas en sus setenta años de historia, la Fórmula 1 afrontó un viernes difícil en Melbourne, en donde estaba previsto correr el Gran Premio de Australia, que finalmente quedó cancelado y con ello no se disputará este fin de semana la primera competencia de 2020, a raíz de la situación de coronavirus que se registró entre uno de los miembros del equipo McLaren, que ya había anunciado su retiro de la competencia.No fue una noche tranquila en las inmediaciones de Albert Park. La reunión que mantuvieron los principales directores de equipos durante la medianoche con el fin de analizar el futuro de la carrera australiana, generaron diversas especulaciones sobre continuar o no con el Gran Premio, tras conocerse la decisión de McLaren.Según algunos medios, durante esa reunión se realizó una votación y la misma dio un empate en cinco.A favor de realizar la carrera estaban Red Bull, Alpha Tauri, Haas, Racing Point y Williams; en tanto Mercedes, Ferrari, Renault, Alfa Romeo y, obviamente, McLaren, pusieron su voto en contra de llevar adelante la competencia.La Asociación Pilotos Automóviles Turismo, informó que "por disposición del Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de Salud de la Nación, la segunda fecha del campeonato argentino de Turismo Nacional a disputarse entre los días 13, 14 y 15 de marzo en el autódromo "José Carlos Bassi", de Villa Mercedes (San Luis), se desarrollará sin la presencia de público".Agregó que "con el objetivo de minimizar el impacto sanitario, le recordamos a todos los pilotos, integrantes de equipos, periodistas y personas que trabajen en el evento, que deben permanecer en cuarentena y no participar del mismo, si viajaron o tuvieron contacto con personas que hayan estado en países de alto riesgo".