Inicia la Copa Superliga

Debido al brote de coronavirus, todos los encuentros correspondientes a la Fecha 1 de la Copa de la Superliga se llevarán a cabo a puertas cerradas, entre ellos, el choque que protagonizarán, hoy desde las 21.10 (TNT Sports), Patronato y San Lorenzo, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, como así también Gimnasia y Banfield.El 'Lobo' y el 'Taladro' jugarán a partir de las 19.00 (Fox Sports Premium) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, será controlado por el árbitro Andrés Merlos.Gimnasia La Plata es el elenco más complicado en la zona de Descenso ya que está en la última posición con 79 puntos mientras que Banfield se encuentra afuera de la misma, pero tiene 90 unidades y necesita una triunfo para alejarse.15.30hs Independiente vs Vélez, 20 hs Godoy Cruz vs Boca.17:45 hs Unión vs Arsenal, 22 hs Central Córdoba vs Newell's.17:45 hs River vs Atl. Tucumán.15:30 hs Huracán vs Talleres, 20 hs Aldosivi vs Racing.19 hs Lanús vs Argentinos, 21:10 hs Central vs Colón.Defensa vs Estudiantes.