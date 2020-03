429 incendios en lo que va de este año 2020

Los incendios por quema de pastizales son una costumbre en los alrededores y accesos a la ciudad de Santa Fe, principalmente a lo largo de la ruta 168, en el acceso norte a Santo Tomé, detrás de la circunvalación oeste. Esta es una situación que se registra prácticamente a diario.Pero para tomar un poco la dimensión de lo que pasa, radio LT 10 de la capital provincial dialogó con el jefe de Bomberos Claudio Arias quien brindó las estadísticas de estos primeros meses del año: en el mes de enero se registraron 75 incendios, en febrero 180 y en lo que va de esta quincena de marzo -que aún no terminó- se contabilizan 174 incendios por quema exclusiva de pastizales."Estamos con muchísimo trabajo, teniendo un promedio de 20 salidas por día, a veces más. Ayer hubo 37 incendios, pero gracias a la colaboración de bomberos voluntarios de Las Flores, Aguas Santafesinas y Protección Civil, estamos pudiendo resolver cada caso" explicó Arias.Existe una ley provincial, la 11.872, que prohíbe la quema y eliminación de pastizales por medio de fuego, por este motivo, recomiendan que la gente no lo realice ya que "el ciudadano común no tiene dimensión de lo rápido que actúa el fuego porque es como un hilo de pólvora y en escasos segundos se propaga y se vuelve incontrolable" asegura Arias.Otro de los factores que acentúan la propagación del fuego es la sequía y la escasa caída de agua que se registró en los últimos tiempos.