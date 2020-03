Pandemia frena actividad de la economía mundial

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Fondo Monetario Internacional advirtió ayer que la pandemia de coronavirus tendrá un "impacto sustancial" sobre la actividad económica mundial. Consultado sobre cómo puede impactar sobre la Argentina -que debe renegociar deuda por US$ 44.000 millones con el organismo-, el vocero del FMI, Gerry Rice, dijo que el país "no es inmune" a esta delicada coyuntura sanitaria.Rice sostuvo que a pesar del avance global de la enfermedad y su posible efecto en la economía, el diálogo del organismo con las autoridades argentinas sobre la deuda continúa "muy activo".El vocero realizó una conferencia de prensa en modo virtual, dado el avance del coronavirus en los Estados Unidos, que ya superó los 1.000 infectados.La sala del FMI estaba vacía y las preguntas llegaron en modo online, según reportaron periodistas desde Washington.El portavoz aclaró que "las conversaciones con la Argentina no fueron afectadas por el coronavirus".Señaló que las autoridades del país y el FMI siguen manteniendo un diálogo "constructivo".Rice aclaró que la administración del presidente Alberto Fernández "no pidió un préstamo" por la enfermedad.Aseguró que sigue "muy activo" el compromiso del Fondo con la problemática argentina y caracterizó de "constructivos" al diálogo y las discusiones que mantienen con la Argentina.Con relación a los próximos pasos, el vocero dijo no tener "Más datos específicos sobre los tiempos y modalidades a seguir".Remarcó que "el diálogo no se ha visto afectado por la expansión del coronavirus" y sostuvo que las conversaciones continúan por sus cursos "normales"."El coronavirus va a tener impacto en la economía y la Argentina, como otros países, no está inmune, así que estamos discutiendo y monitoreando (la situación) con las autoridades", dijo Rice.Destacó que el Fondo está "activamente" involucrado en "ayudar a dar la respuesta más efectiva posible" a la pandemia.