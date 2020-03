CUALES SON LAS TAREAS PRINCIPALES EN UN CANTERO

Control de malezas y/o desyuyado: esta es la tarea principal y la que nos mantiene más ocupados. Los yuyos salen por todos lados y crecen por minuto. Un consejo: aprovechar después de las lluvias (anunciadas para el finde) cuando la tierra está blanda y salir con palita o cuchillo en mano para arrancarlos. Es una linda tarea, gratificante que mantendrá nuestros canteros prolijos y las plantas contentas, aireadas y con más espacio para desarrollarse.Despunte o pinzado de herbáceas: esto se hace para que las plantas crezcan más gorditas y achaparradas y consecuentemente den más flores. Antes de que los pimpollos se formen es bueno pinzar los brotes de ciertas herbáceas para obtener mejor rendimiento. Por ejemplo en Gauras, Salvias, Dalias, etc.Poda de flores marchitas: esta, si bien no es una tarea indispensable mantendrá canteros, rosales y plantas en general más limpias, les dará una fuerza para producir más flores a las plantas y mantendrá el cantero más prolijo. Esta es una tarea para hacer todos los días si pudiéramos, mientras recorremos el jardín.Poda, limpieza, división de matas y mejora del suelo: es una tarea que se debe hacer al menos una vez cada tres años. Permite devolver cada planta a su lugar, achicar las matas de herbáceas muy invasivas, airearlas y mejorar el suelo. A mí particularmente me gusta realizarla en otoño por eso la incluyo en este artículo de hoy.Tutorado: por estos días es muy importante que se tutoren algunas especies como las dalias, no olvidarse del riego, estos días con tan alta temperatura y la falta de agua hace desastre en nuestras plantas. Hay que fijarse un "poquito" en ellas y ver si no tienen alguna plaga o algún daño provocado especialmente por hongos.1- Haga un pequeño croquis del lugar donde ubicaría el cantero, pruebe distintas formas y tamaños.2- Una vez definida la forma haga una lista de lo que tiene y podría utilizar en el mismo, y otra de lo que le gustaría tener en el cantero.3- Piense cuánto tiempo le podrá dedicar a su cantero a lo largo del año.4- Tómese todo el tiempo y dinero necesario para preparar la tierra, será la fuente de alimento y el medio donde sus plantas crecerán y florecerán.5 - No se complique con combinaciones difíciles y plantas complicadas.6 - Use paletas sencillas, es más difícil lograr buenos resultados mezclando muchos colores.7 - Plante en grupos grandes.8- Trate de elegir variedades con floraciones o interés en distintas épocas del año.9 - Mantenga el cantero limpio y desmalezado.10 - Saque fotos en primavera y verano del cantero, de esta manera cuando en el otoño siguiente quiera realizar cambios, tendrá la prueba para ver lo que anduvo mejor o no tanto.Recuerden:Hasta el próximo encuentro. María Paula.