Contó su experiencia posterior a trabajar en un tambo neocelandés

El portal Agritotal dialogó con, un joven ingeniero agrónomo que, en pos de vivir una gran experiencia y capacitarse en el sector, partió rumbo a Nueva Zelanda."Tengo 24 años y, cuya sede está en Esperanza. Desde el 20 de agosto estoy trabajando en Nueva Zelanda. Cuando era estudiante no dejaban de hablar del modelo de producción de Nueva Zelanda, y su éxito a nivel mundial."Por lo que me despertó curiosidad por saber a qué se debía dicho éxito o qué tenían ellos de diferente que nosotros no tengamos. Después de enviar muchísimos mails y postularme a muchos trabajos, conseguí un puesto como Farm Assistant en una mega farm lechera compuesta de 5 tambos con unas 5.000 vacas en ordeño. Ubicada a 15 kilómetros de Wanaka, en la Isla Sur de Nueva Zelanda", dijo en primera instancia Rostagno.Luego, relató que "en la espera mientras se aprobaba mi visa, me preguntaba cómo será la gente, el trato, las condiciones de vida, el idioma (arribé hablando muy poco inglés), pero con todas esas emociones, llegó el día en que me aprobaron la visa. Me acuerdo que estaba con mi abuelo en Santiago del Estero, y de pronto me llegó la confirmación de Inmigración aprobando mi visa. La felicidad era inexplicable. Inmediatamente envié un mail a mi empleador preguntando cuándo tenía que viajar y su respuesta fue 'te necesitamos ya, urgente, vení cuanto antes'"."Inmediatamente tomé el primer colectivo desde Santiago a mi ciudad, San Francisco, Córdoba. Llegué, fui a sacar el pasaje, compré una valija y algo de ropa, e hice un asado de despedida con amigos" ."Llegué a Wanaka y ahí me esperaba un empleado de la Farm para llevarme a mi lugar de trabajo. Allí conocí mi nueva casa y me presentó a mi compañero Tim, un inglés de 64 años. Los primeros días las conversaciones fueron solamente 'good morning' y good night' (buen día y buenas noches) ya que mi inglés era muy poco"."En mi primer día de trabajo, lo primero que hice fue mirar cada detalle, qué hacían, qué tenían de diferente, o a qué se debía el éxito de su producción. Y la primera impresión que me llevé, fue que si comparamos en cuanto a condiciones climáticas y de recursos (como ser por ejemplo tipo de suelo y fertilidad), en la zona donde estoy esos parámetros son muy inferiores a los que tenemos en la cuenca lechera de Argentina."En esta zona un dicho popular entre los latinos que trabajamos acá es 'estos siembran arriba de una piedra', porque si te ponés a ver hay muchísimas piedras por todos lados, y sin embargo ellos logran producir pasto de excelente calidad".Por entonces a Rostagno le surgió el primer interrogante: "si en Argentina tenemos condiciones climáticas y de suelo muy superiores comparadas a la zona en donde me encuentro, ¿cómo es posible o a qué se debe el éxito?". Y con el transcurso de los días comenzaron a darse las respuestas.Tienen que ver son lo siguiente:* El éxito de la industria lechera neozelandesa se basa en su eficiente sistema de producción pastoril, su bajo costo de producción de la materia prima (siendo uno de los más bajos del mundo), la escala de la industria procesadora (en la cual Fonterra es la principal cooperativa de NZ, ya que procesa más del 95% de la producción del país), la inversión del sector en investigación y desarrollo, en una industria de servicios excepcional, con estrategias innovadoras en marketing y comercialización.* Adicionalmente, la estabilidad en la economía del país también proporciona un mercado financiero estable y un costo competitivo del capital.* Cabe mencionar también, el excelente estado de las instalaciones de todas las granjas lecheras y además el estado de los caminos rurales y rutas. Hasta el momento, de los miles de kilómetros que he hecho recorriendo gran parte de la Isla Sur, todos los caminos rurales son de ripio. El otro día he visto una máquina trabajando y le pregunté a un compañero, que es eso. Y me dijo es una máquina que hace mantenimiento de los caminos de ripio. Realmente no lo podía creer.Otro argentino que trabaja mucho más al Sur que donde estoy yo, en una zona donde llueven más de 1200 milímetros anuales, me contó que han tenido períodos de más de 25 días consecutivos de lluvia y ninguno ha tenido problemas para ingresar o salir del campo y que el camión todos los días sin problemas ha recolectado la leche, ya que el estado de los caminos de ripio es impecable.* En la mayoría de los tambos, la jerarquía es la siguiente. Hay un manager que es la persona que toma todas las decisiones y supervisa todo lo que pasa en el tambo. Luego viene un 2IC o asistente de manager que es quien está a cargo cuando el manager no se encuentra. Posteriormente sigue un her manager (en algunos tambos no está) que es encargado de rodeo y posteriormente sigue el Farm asistant que es un asistente de tambo.* La rotación de 6-2 está muy buena, ya que permite que los días libres vayan siendo siempre diferentes y te va a tocar algún fin de semana en donde uno puede aprovechar y recorrer los maravillosos paisajes que tiene este hermoso país. Y cuando te toca en días de semana, uno aprovecha a hacer las compras en el súper, trámites bancarios, o simplemente descansar. Además está la posibilidad, consensuada previamente con el manager de poder trabajar 12 días pero luego tomarte 4 libres, entonces uno puede planificar algún tipo de viaje.* Las jornadas laborales son, (esto hablo por experiencia propia ya que puede variar según diferentes establecimientos) son de 8 o 9 horas diarias, si es que no ocurre ningún problema con algún animal o que se rompa algo. Incluso algunos días las horas de trabajo son menores, eso también varía según la época del año.* La empresa constantemente capacita a los empleados a través de cursos y eso está muy bueno porque permite a los empleados estar al día con las últimas novedades en lo relacionado a la producción lechera.* Estamos de acuerdo en que para igualar a la producción de NZ, nos falta mucho en cuanto a infraestructura, incentivos económicos, y otros parámetros que quizás no dependan del productor, pero hay que empezar tranqueras adentro, teniendo una buena base de cimientos para, a partir de eso, comenzar a construir hacia arriba".