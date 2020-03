¡Señor, no nos abandones!Sr. Director:Podemos decir, que las personas sabemos lo que debemos hacer, o cómo actuar ante las diversas situaciones a las que nos enfrentamos en la vida; sabemos de los valores que poseemos, tenemos que adquirir o inculcar. También somos testigos del clamor de la naturaleza, que nos pide a gritos : ¡ “No me destruyas “!; que debemos revertir nuestrascostumbres que la están dañando. Contemplando la creación, descubrimos su grandiosidad; una grandiosidad digna de admiración. La vida es un peregrinar, un permanente desafío, es descubrirnos a nosotros mismos y a los seres que nos rodean, teniendo que salir de nuestro interior, para encontrarnos con los demás. Qué lindo es vivir con honestidad,teniendo un espíritu solidario, sentirnos todos iguales, con sanas ambiciones, sin competencias, envidias y maldad. Ver al prójimo como un ser que vive y tiene las mismas necesidades que nosotros, fundamentalmente amor. Todo ser vivo necesita amor . El amor es la sangre que fluye en las venas, es el motor de la vida, es el que nos da la fortalezanecesaria para afrontar las dificultades, el dolor, las pérdidas, las desilusiones. El amor y la fe en Dios, deben ir de la mano y tomados de la nuestra. Tenemos el derecho de vivir y disfrutar sanamente de la vida que Dios nos regaló. Busquemos en el fondo de nuestro corazón y allí, encontraremos el ideal de vida que queremos. Señor, ayúdanos a entender, que los seres humanos, somos todos iguales, que nadie se salva de las asechanzas de la vida, que tenemos momentos de felicidad y de sufrimiento. Ayúdanos Señor a vivir haciendo el bien y a ser cada día mejores. Ayúdanos a contagiar amor, la misericordia, la verdad. Ayúdanos a cuidarnos y a cuidar el planeta, lugar que con tanto amor creaste y, que lo estamos destruyendo. Ayúdanos a ir hacia el fondo de nuestro corazón y sacar lo bueno que hay en él. Ayúdanos a transitar por la vida, siguiendo tus sabias enseñanzas.Ayúdanos a comprender que somos iguales; si nacer y morir nos iguala, ¿ por qué no el vivir?. ¡ Señor, no nos abandones!. ¡Líbranos del mal!.Ana María Abuh Arias de Abeillé.