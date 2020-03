Mendieta: “Esto no termina acá”

Atlético de Rafaela volvió a perder, esta vez con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y el Monumental despidió al equipo con silbidos. La irregular campaña que viene llevando adelante la ‘Crema’ en la actual temporada de la Primera Nacional, sumado a la goleada histórica que sufrió el equipo de Walter Otta, 5-1 vs el modesto ‘Lobo’ mendocino hacen que los hinchas, ya pierdan la paciencia.“La gente nos tenía confianza, ahora ya no tanto, nos duele un montón”, reconoció Junior Mendieta, que luego agregó: “Acá nos hicimos fuertes, estábamos haciendo las cosas bien y ahora van dos partidos que no podemos ganar, teníamos la oportunidad de sumar buenos puntos con estos dos partidos seguidos de local, la verdad que nos duele mucho más. Hay que dar la cara, seguir trabajando, hay que sacar adelante esto como sea”.El plantel albiceleste está golpeado. La derrota del pasado sábado no fue una más y este viernes, cuando reciba al “Albo” (21:00hs) intentará volver a la victoria luego de cuatro juegos sin poder hacerlo. “Hay que estar tranquilos, esto no se termina acá, esto es fútbol, tenemos que dar la cara, se ven los hombres dentro de la cancha, hay que prepararnos de la mejor manera para jugar ante All Boys, tenemos que ganar, no hay alternativa”.Y sin dudas una de las principales cuestiones en las cuales viene trabajando el cuerpo técnico, tras los últimos resultados, es lo anímico. Al equipo le cuesta recomponerse de cada gol en contra y todavía parece no haber digerido algunas actuaciones anteriores.“Fuimos a jugar ante un equipo muy duro como Tigre, dimos una buena imagen, que lo vio todo el mundo, no merecimos perder, después de ahí no sé qué nos pasó, vinimos con Defensores de Belgrano y esa derrota nos golpeó duro, todavía no encontramos explicación. Nos duele mucho, tenemos buenos jugadores, nos estamos cayendo y no queremos que pase esto, tenemos que ganarle a All Boys para recuperarnos y después ir a Jujuy por los tres puntos”, apuntó Junior.En relación a lo ocurrido en la última presentación, Mendieta fue sin pelos en la lengua: “Fue una derrota muy dura, todavía nos cuesta caer, no hay palabras. Llega el gol inesperado cuando ellos no eran claros, nosotros seguimos cometiendo errores y eso lo tenemos que aceptar, hay que trabajar mucho para corregirlos, no es el equipo de hace cinco fechas atrás que íbamos, lastimábamos y golpeábamos de entrada, nos está costando un montón, hay que trabajar, quedan 10 fechas y muchos puntos en juego.”