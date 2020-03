Todo confirmado para Atlético ante All Boys

En la jornada de ayer se dieron a conocer desde AFA las designaciones arbitrales para los encuentros de la fecha 21 de la Primera Nacional. Así, también quedaron confirmados los días y horarios de cada partido, de manera oficial.Para Atlético de Rafaela y All Boys fue designado Cristian Cernadas, quien estará acompañado por Matías Beares y Nadya Chiariotti. El juego se disputará mañana a las 21 en el estadio Monumental de barrio Alberdi.La ‘Crema’ viene de ser goleada 5-1 vs Gimnasia de Mendoza y el ‘Albo’ llega tras vencer 1-0 a Quilmes y sumar así su tercera victoria seguida, su mejor racha de triunfos en lo que va del certamen.Cernadas arbitró en dos oportunidades al elenco rafaelino, ambas en la actual temporada. Por la fecha 5 ante Gimnasia de Jujuy, con victoria por 2-0; y en la fecha 11 ante Almagro, también con triunfo, por 3-1. Los dos juegos fueron en Alberdi.16.00 Estudiantes - Temperley (Mariano González), 17.00 Mitre (Sgo. Est.) - Estudiantes (Rio IV) (Diego Ceballos), 17.00 Agropecuario - Barracas Central (Jorge Broggi), 19.30 Alvarado (M.D.P.) - Independiente (Mza.) (Mariano Negrete).15.05 (TV) Nueva Chicago - Ferro C. Oeste (Lucas Comesaña), en Def. de Belgrano, 17.00 Gmo. Brown (P.M.) - Atlanta (Sebastián Zunino), 19.00 San Martín (San Juan) - Dep. Morón (Yamil Possi), 19.10 (TV) Belgrano (Cba.) - Platense (Leandro Rey Hilfer).20.10 (TV) Def. De Belgrano - Santamarina (Pablo Giménez), 21.00 Atl. de Rafaela - All Boys (Cristian Cernadas).17.05 (TV) Tigre - Instituto (Emanuel Ejarque), 17.10 (TV) Brown (Adrogué) -San Martín (Tuc.) (Andrés Gariano), 19.00 Quilmes - Gimnasia (J) (Carlos Córdoba).16.00 Dep. Riestra - Villa Dálmine (Lucas Novelli), 20.10 (TV) Chacarita Jrs. - Almagro (Pablo Dóvalo), 21.00 Gimnasia y Esgrima (Mza.) - Sarmiento (Gerardo Méndez Cedro).