Carta de lectores

Hastiado del proceder delictivo



Señor Director:

No es habitual en mi persona, utilizar estos medios para hacer escuchar mis ya cuantiosos reclamos, a los funcionarios involucrados con la Justicia. Pregunto es necesario llegar a esto?. Para que los Presidentes de Comunas, logremos afianzar los derechos del común de los ciudadanos trabajadores en su mayoría. Cabe mencionar que he agotado todos los recursos para brindar tranquilidad y protección a la gente de esta localidad y evitar de este modo se acrecienten los delitos. Con el agravante que día a día los robos que se perpetran tienen una misma característica en el proceder del delincuente y que por si acaso es menor, no le caben condenas y cuando éste, llega a mayoría de edad, aún para que actué la justicia dictando una sentencia al acusado, se tienen que consumar otros tantos delitos con suficientes pruebas de ellos. A lo que el delincuente a esta altura ya es profesional en la actividad, y parece ser que la solución a este problema social, será el solo paso del tiempo en que, el que delinque ya no tendrá ni fuerzas, ni velocidad y como se encontrará en situación de vulnerabilidad física no cometerá delitos. O sea, solo falta que se le otorgue un beneficio jubilatorio por ello..., por la actividad realizada durante su juventud... Podríamos estar frente a una respuesta para reír o llorar.....??? Yo pregunto ¿Es posible que siempre corramos la liebre en este sentido...?? Vamos detrás del problema sin llegar a alcanzarlo. O ¿Estamos preparando un país conflictivo, de eternas confrontaciones...? Claro...., bien reza el refrán “A Río Revuelto ganancia de pescadores”. Como Presidente Comunal y simple ciudadano del pueblo de San Antonio, Estoy reclamando que los órganos de justicia funcionen con coherencia y sentido común, en favor de la gente que trabaja comprometida y con sentido de pertenencia institucional arraigados a valores que prevalecen en estos pueblos, como ser la honestidad y el compromiso con el bienestar común. Sin olvidar lo que se nos ha enseñado básicamente desde niños en el nivel de escuela primaria y que, como funcionarios nunca debemos apartarnos de ello, que dice: En cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Lamentablemente y con mucho dolor parece que tenemos que resignarnos que se realice todo lo contrario. ¿Qué modelo de país estamos creando para nuestra prosperidad? Cabe mencionar que estos reclamos son la prolongación de los vecinos del pueblo de San Antonio, que inagotablemente exigen y pretende para una mejor convivencia. Saludo atentamente.

Mauro Previotto

Presidente Comunal de San Antonio