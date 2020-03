La primera obra mayor del Club de Leones de Rafaela

El club de Leones de nuestra ciudad ha difundido un parte de prensa con motivo de las bodas de oro de la Escuela Melvin Jones, artículo que fue difundido bajo la premisa de la Madre Teresa de Calcuta“El que no vive para servir, no sirve para vivir", y cuyo texto reproducimos a continuación.

La construcción de la Escuela para Niños con Capacidades Diferentes, “Melvin Jones”, la cual lleva honrosamente el nombre de quien en 1917 fuera el fundador del Leonismo a nivel internacional, surgió de un proyecto pergeñado por el “Club de Leones de Rafaela, durante el período 1966-1967 (Presidencia de Aldo Pesce), respondiendo a una imperiosa necesidad surgida en nuestra ciudad y su zona de influencia. Es así como el 11 de marzo del año l967 se coloca la piedra basal en un terreno que fuera donado por Carlos y Américo Grossi, recibiendo la bendición del obispo diocesano Monseñor Vicente Zazpe.

La respuesta de la comunidad para lograr la financiación de la misma, fue maravillosa: empresas, entidades destacadas y personas particulares se constituyeron en calidad de “Padrinos”, para contribuir a solventar tan ambiciosa iniciativa, a quienes se sumó generosamente el Gobierno Provincial y Municipal con aportes de materiales y mano de obra. De modo que ya el 7 de marzo de l970 (Presidencia de José Risso), en el transcurso de un emotivo acto, se inauguró el edificio, que en aquel momento constaba de un hall de entrada, salas para Dirección y Secretaría, Consultorio médico, dos Gabinetes, dos aulas, baños, dependencias menores y un gran S.U.M., siendo la Dirección asignada a la destacada docente Zulma Steiner, inicialmente con la actuación de cuatro maestras especializadas. Cabe destacar la importante ayuda del entonces presidente del llamado “Consejo General de Educación” de la provincia, Don Virgilio Cordero, quien logró que las clases comenzaran a desarrollarse ese mismo año. La Escuela fue luego entregada a ese organismo gubernamental para su correspondiente administración. Al acto inaugural concurrió el entonces Ministro de Educación Dr. Leopoldo Chizzini Melo, y las instalaciones fueron bendecidas por el recordado monseñor Antonio Brasca.

Pero como era de suponer, la ampliación de las instalaciones era muy requerida para su eficiente funcionamiento, así que en diciembre de 1972 se iniciaron las obras que sumaron al edificio original dos aulas grandes, comedor, amplio hall y galería, además del Taller de Carpintería y el “Jardín de Infantes”, comodidades que fueron inauguradas durante el período 1976-77 (Presidencias de Juan Báscolo y Athos Aiassa respectivamente).

Al conmemorarse durante este mes de marzo de 2020 al quincuagésimo aniversario de la inauguración de la Escuela “Melvin Jones”, resulta oportuno revivir las palabras que pronunciara el entonces Presidente del “Club de Leones de Rafaela”: “El lema que caracteriza al leonismo ´Nosotros servimos`, encierra una alta filosofía. No significa solamente la vocación de prodigarse en actos de servicio hacia los demás, sino que implica también la convicción de que los leones somos capaces de promover en la sociedad virtudes de solidaridad y de altruismo que existen a veces latentes en la mayoría de nuestros semejantes”

Hoy, los actuales integrantes de esta organización de servicio, la más extensa e importante a nivel global, manifiestan hoy su alborozo y satisfacción, al comprobar que los sueños de los pioneros se han convertido en una maravillosa realidad, capaz de atender a un gran número de alumnos, brindándoles la posibilidad de convertirse en jóvenes capacitados para desenvolverse adecuadamente dentro de la sociedad, según las demandas que este siglo XXI impone. Muchas felicidades, Escuela Nº 2027, “Melvin Jones”, por tantos años de siembra en el campo de la educación y por la abundante cosecha obtenida. Como expresara Antoine de Saint Exupéry, "Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor."



CELEBRACIÓN



El acto por este medio siglo de vida está programado para el 19 de marzo, mientras que la cena de gala tendrá lugar el 27 del mes en curso.