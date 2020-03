Suspenden competencias con deportistas extranjeros

BUENOS AIRES, 12 (NA) - La Secretaría de Deportes de la Nación comunicó ayer que se suspendieron o postergaron en la Argentina competencias previstas para los próximos días en las que debían participar atletas provenientes de países afectados por la pandemia de coronavirus. En un comunicado de prensa divulgado este miércoles, el organismo que preside Inés Arrondo detalló que, en este marco, "han quedado suspendidos la Copa del Mundo de Espada; el Campeonato Sudamericano de Natación; el Gran Prix de Atletismo Internacional y fue postergado el torneo Preolímpico de Boxeo, todos a disputarse en territorio nacional"."Al mismo tiempo, se solicita a atletas, entrenadores/as y en un primer momento dirigentes que hayan regresado a la Argentina desde aquellos países afectados por la transmisión sostenida del nuevo coronavirus COVID-19 (Europa, China, Corea del Sur, Japón, Irán y Estados Unidos) que, según lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, permanezcan en su domicilio por 14 (catorce) días y no concurran a lugares públicos, como ámbitos deportivos, recreativos, laborales y sociales, aunque no presenten síntomas", agregó el comunicado."A las federaciones y asociaciones nacionales que tengan previstas participaciones en el exterior, ya sean giras, competencias, torneos, o que hayan acordado actividades en nuestro país con atletas del exterior, se les solicita mantener comunicación con esta Secretaría", indicó finalmente el organismo estatal.COMUNICADO AMPLIADOEn un primer momento se informó, a través del ministerio, que "se ha tomado la decisión de suspender por el mes de marzo torneos, competencias, giras preparatorias o eventos deportivos a desarrollarse en Argentina". Sin embargo, en el mismo no se había aclarado si las competencias que abarcaban tenían que ver con el fútbol local o a nivel sudamericano, por lo que debió salir a aclarar la situación el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Lammens explicó que la resolución de suspender cualquier tipo de actividad deportiva en el mes de marzo, no abarca al fútbol local ni internacional, al menos de Copa Libertadores."No incluye torneo local ni Copa Libertadores, porque en ninguno de los países de Sudamérica hay circulación comunitaria", explicó en declaraciones a TyC Sports. Asimismo, el actual ministro y ex presidente de San Lorenzo indicó que luego de la declaración de pandemia del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Lammens comentó que el seguimiento de la situación "lamentablemente es minuto a minuto". "Cuando pensamos en suspender esta mañana los eventos en el Cenard había un panorama, luego la OMS declaró la pandemia, y ahora estamos pendientes de lo que diga el Ministerio de Salud y actuaremos en consecuencia", señaló.En Argentina se suspendieron el Campeonato Sudamericano de Natación, la Copa del Mundo de Espada, el Gran Prix de atletismo y el Preolímpico de boxeo, por el coronavirus. "La declaración de pandemia cambia todo a nivel mundial y veremos qué se decide. El torneo local se juega sin ningún tipo de modificaciones, al igual que la Copa Libertadores", afirmó Lammens.