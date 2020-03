UNRaf proyecta una intensa participación

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), considera a las actividades deportivas como fundamentales para la formación, el bienestar y la integración de toda la comunidad universitaria. Por esto, impulsa el Programa Deportivo en el marco del Plan de Bienestar Universitario +U, como acción para contribuir al fortalecimiento de valores sociales como la participación, el respeto y la amistad y de valores personales como la auto superación, la creatividad y la vida sana.Este año, el Programa Deportivo se fortalecerá con la práctica de distintas modalidades de gimnasia que se sumarán a vóley, fútbol, básquet, tenis, entrenamiento funcional y natación. Todos los deportes son brindados por un equipo de profesionales de la educación física y tiene además como objetivo, la formación de equipos masculinos y femeninos para competencia en la Liga Deportiva Universitaria y futuras Olimpiadas Universitarias del Consejo Universitario de Rafaela (CUR) y otros torneos locales, provinciales y nacionales.Específicamente para natación, la UNRaf, a través de la Secretaría de Articulación con la Comunidad y su área de Bienestar Universitario, estableció un convenio con el natatorio Los Delfines (ubicado en Pueyrredón 408) que cuenta con instalaciones cubiertas y climatizadas para la práctica de este deporte durante todo el año.Desde 2017, esta Universidad Pública participa sostenidamente en torneos de natación en piletas y en aguas abiertas con un equipo compuesto por docentes, estudiantes y no docentes con muy buen desempeño en cada oportunidad.En cuanto a la práctica de distintas modalidades de gimnasia, se estableció un convenio de la misma naturaleza con el gimnasio CREAR (Av. Aristóbulo del Valle 555), espacio que además de cumplir con las condiciones de infraestructura, seguridad y equipamiento necesarios, está afiliado a la Federación Santafesina de gimnasia y a la Confederación Argentina. También, cuenta con un equipo de competición a nivel local, provincial y nacional lo que representará nuevas oportunidades de desarrollo y competición para los participantes universitarios.El programa deportivo es una de las acciones de la UNRaf que experimenta un crecimiento significativo año a año. En el desarrollo, se suman más participantes y actividades entre las que se destacan los Juegos Universitarios Regionales (JUR), un torneo de deportes anual y federal en el que participan estudiantes universitarios representantes de universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas de la República Argentina.En el ámbito local, la UNRaf obtuvo sus primeros logros deportivos en competencia: el equipo de básquet masculino se consagró campeón 2019 de la Liga Deportiva Universitaria del CUR y el de vóley femenino, resultó sub campeón. También, el equipo de fútbol femenino se coronó campeón del torneo La Redó y tres de sus jugadoras fueron elegidas para la selección participante de la Copa Florentina, un evento solidario de fútbol femenino cuya finalidad fue expresar la importancia de la construcción y visibilización de las Mujeres en espacios como el Fútbol.Además, desde agosto de 2019, la UNRaf implementa rutinas de ejercicios con modalidad de pausa activa para el equipo de gestión y no docente universitario como acción para contribuir al bienestar integral durante las jornadas de trabajo.