Coronavirus: "la gente tiene que respetar las recomendaciones", enfatizaron

Ayer, los doctores Navarro, oriundos de nuestra ciudad que viven en Europa, en Reencuentro con Gerardo Zanoni, por Radio Rafaela brindaron precisiones sobre la situación actual en relación al Coronavirus en el Viejo Continente.El profesional explicó que allí están en una situación en la que es importante para tomar decisiones. “Italia es un ejemplo y ha hecho lo que tenía que hacer. En España, el tema económico creo que influye mucho en las decisiones de lo que van a hacer”.“Aquí, el turismo pesa muchísimo, es una industria terriblemente grande. Tomar decisiones acá fue más difícil, me parece pese a que estamos en el primer mundo la decisión se ha prolongado un poco, antes se podría haber frenado”, explicó.Son decisiones que toman los epidemiólogos, lo políticos y uno de afuera puede opinar, pero la decisión es de otros, desde aquí le transmití mensajes a mi familia advirtiendo que en poco tiempo estaría por allá”.“Este virus se infecta con mucha facilidad. El 80% no son casos graves, pero hay un 10% que va a terapia intensiva. Ahí es donde se complican las cosas”, comentó.“Italia frenó el ingreso a los hospitales, solo ingresa la gente que tiene problema, cirugías programadas, la gente se comunica con su médico y no sale disparada a bloquear los hospitales. La gran mayoría no va a tener problemas, el inconveniente es un 10% que requiere de una atención muy especial. Las terapias intensivas no alcanzan, no dan abasto”, relató.“Acá mismo se pueden ver desbordados, hay 1730 enfermos aproximadamente en la zona de Madrid. Si bien, en Barcelona hay gente ya confinada en su casa, hay hospitales donde los sanitarios se han enfermado. Y se han enfermado porque la gente más joven no cree que se vaya a enfermar. Los profesionales y la gente tienen que estar prevenidos”, agregó Eduardo.También explicó: “Esto no es una gripe, es algo de lo cual no tenemos certezas, hay un alto porcentaje con dificultades respiratorias que tiene que estar ingresado, y ahí está la gravedad del tema, que no te alcanzan las manos para atender a todos los que vienen. La mortalidad es más alta de lo que se creía. Nos decían que era del 0,7% y está entre el 3 y el 4% en países desarrollados”.“La gente tiene que respetar las recomendaciones. Hay que tratar de prevenir antes de que entre a tu casa el problema. Van a tener que tomar más medidas. Están las escuelas abiertas, habilitadas, está todo en funcionamiento como si no pasara nada. Aún no se han tomado medidas como en Italia. No se asusten, la cuestión es prevenir”, afirmó.“Hay que hacer hincapié que la gente respete lo que se le pide que haga, si les piden que se laven las manos, que no salga a la calle, que haga la compra necesaria para tener lo mínimo en su casa, ustedes no están en ese punto si van previniendo las situaciones es muy probable que lo puedan manejar de otra manera no esperar a que suceda para empezar a tratarlo”.“Entiendo que es una situación complicada, los estados tienen temor a alarmar, acá no estamos en el punto de Italia, está todo abierto, los negocios abiertos, Italia tomó medidas rápidas, España ha tomado medidas pero no hay medidas como en Italia, la gente no está concientizada del problema, quieren hacer las Fallas de Valencia para las que se preparan durante un año, ahora se suspendieron pero hay gente quejándose porque las pérdidas económicas son tremendas”.Por su parte, su hermano Daniel Navarro, que reside en Italia, comentó que “hoy, después de haber decretado la zona roja en toda Italia, la situación va a mejor. La gente se está moviendo mucho menos”.Carpas sanitarias en hospitales, Italia.Comentó que algunos comercios cierran a las 6 de la tarde. Además, “no se puede ir los fines de semana a los shoppings. El problema eran los chicos jóvenes que no querían hacer caso, ellos continuaban saliendo y hacían vida normal porque no aceptaban estar encerrados en casa para cuidar el grupo familiar. Con todas estas medidas que son un poquito más drásticas, está empezando a funcionar, aunque entre ayer y hoy hay 1000 casos más”.“En Italia, están valorando la posibilidad de cerrar absolutamente todo por 21 días. Fábricas, rutas, todo, y dejar solamente paso a emergencia, a defensa civil, como hicieron los chinos”.“Nosotros nos estamos quedando sin puestos de reanimación. En 10 mil pacientes enfermos, hay mil en reanimación, en asistencia respiratoria mecánica. No es solamente una gripe, la gente muere, ya tenemos 400 fallecidos. Tomemos las cosas en serio, ustedes que están a tiempo empiecen rápido a bloquear todo. Ahora los italianos entraron realmente en razón y están haciendo caso a todo”, cerró Daniel Navarro.“Hoy empezamos a implementar tomar la temperatura a todos los que ingresan al hospital, el tema es aislar lo más que se pueda, la gente no termina de entender que tiene que hacer eso, creo que en Italia están empezando a entender las cosas”, comentó.“El mejor método es estar dentro de casa, que es lo que hicieron los chinos, bloquear la ciudad, y también las medidas de prevención, lavarse manos, higiene personal, en Argentina hay solo 19 casos”.