Con tres adelantos, arranca la segunda

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pone en disputa su segunda fecha y en la jornada de ayer, realizada la reunión del CD, se confirmó la programación de la misma. Este segundo capítulo se pondrá en marcha este jueves con tres adelantos, uno en nuestra ciudad.En el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio estará recibiendo al Deportivo Aldao desde las 22hs. El elenco ‘Juliense’ igualó sin goles en su debut ante Unión en Sunchales, mientras que el ‘Depor’ fue goleado por Ferrocarril del Estado 3 a 0.Ben Hur irá ante el ‘Bicho Verde’ en busca de una nueva victoria, tras ganarle 2-0 en el inicio a Libertad de Sunchales. Dicho cotejo comenzará a las 20hs, en cancha auxiliar.Por otro lado, en Clucellas, habrá choque de ganadores, desde las 22hs. Brown viene de ganarle 2-1 a Sportivo y Florida, como visitante, derrotó 2-0 a Atlético de Rafaela.Mañana habrá otro adelanto, a las 22hs, en San Vicente, Bochófilo Bochazo ante Talleres de María Juana.Los otros compromisos se disputarán el domingo a las 17hs (Reserva 15:30hs): Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Deportivo Ramona vs Deportivo Tacural, Peñarol vs Deportivo Libertad.