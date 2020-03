Desde Fossano comparten cómo cambió la vida por el coronavirus

Muchas veces escuchamos decir que la vida te cambia de un minuto a otro y hoy con la presencia del coronavirus eso parece cobrar fuerza por que a cada instante los protocolos se modifican en función de cómo este virus va circulando y causando consecuencias de todo tipo.

El sistema sanitario de cada país puesto en jaque, la economía fuertemente contraída a causa de la paralización que se ha dado, espectáculos de todo tipo que se suspenden y la población que vira entre conocer cómo prevenirse y el pánico de estar contagiados.

En Fossano, una ciudad hermana con Rafaela, nos unen muchas cosas, entre ellas tener a rafaelinos viviendo desde hace años allí, como sucede con Guillermo Vincenti que lleva más de diez años allí.

Contactado por el noticiero del canal Next TV, Guillermo relató que “estamos en una situación bastante anómala donde se ha restringido muchísimo lo que es el tránsito y todo lo que es la actividad cotidiana antes de la llegada del virus”.

“Para entender el fenómeno hay que tomar conciencia de que el virus no es como si fuera que uno va a un campo y respira el polen y se pone a estornudar; lo que nos explican aquí y es bueno dejar en claro, es que el virus se mueve con las personas, entonces más personas se mueven más se mueve el virus y más posibilidades de contagiarse aparecen, por eso limitan todo tipo de reuniones”.

El rafaelino señaló que los datos que asustan son que del 25 de febrero al 10 de marzo los casos de contagio pasaron de 0 a 10.000 y la capacidad con la que el virus se multiplica es impresionante y de hecho el miedo más grande que tiene Italia es el colapso del sistema sanitario. No hay suficientes camas en los hospitales para internar a la gente”.

Vincenti confirmó que hoy en Fossano está todo paralizado y que el intendente de esta ciudad todos los días a través de la red social facebook contesta preguntas y deja comunicados. “Aquí la actividad comercial está parada y hoy a través de un decreto que emitió el Ministerio de Salud nacional cerraron las fronteras, no se puede salir de Italia. Algunos vuelos y desembarcos internacionales están siendo bloqueados en función de prevenir el contagio. Fossano se adecuó a las normativas nacionales y protocolos y se empezó a limitar los horarios de actividad comercial, priorizando los locales que venden alimentos y medicamentos. Hoy salió un nuevo protocolo que sugiere que todas las oficinas públicas y privadas que tengan atención al público estén cerradas”, señaló el rafaelino que desde hace muchísimos años vive en la localidad italiana.