Viotti: “pediremos que se solucione el problema"

El 5 marzo paso se conoció la interrupción del convenio que el Instituto Autárquico Provincial de Obra (IAPOS) mantenía con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, provocando la interrupción de las prestaciones en la ciudad de Rafaela. Esta situación tiene como consecuencia la falta de cobertura médico asistencial y de internación para más de 26.000 afiliados de la ciudad de Rafaela, lo cual es una situación que requiere de medidas urgentes por parte del Poder Ejecutivo Provincial.Viotti expresó: “la problemática se da en un contexto de epidemia de Dengue y ante la aparición de nuevas enfermedades como el Coronavirus que ya empieza a detectarse en nuestro país. Las miles de familias afectadas se encuentran en una grave situación al no poder acceder a las prestaciones por las que mensualmente siguen abonando”.Hace días se conoció que los gremios estatales se declararon en alerta y movilización, decidiendo abordar un plan de lucha conjunto en defensa del derecho de los trabajadores y las familias afectadas.El proyecto, que deberá tratarse la semana próxima en el Concejo Municipal, está dirigido al Director del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (I.A.P.O.S), Ing. OSCAR EDUARDO BROGGI. En el mismo se pide que “informe de manera urgente al Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela cuál es la situación actual de las coberturas médicas asistenciales e internación en la ciudad de Rafaela y cuales son las medidas que se tienen previstas tomar a fin de restablecer el normal funcionamiento de la obra social en nuestro medio” Para finalizar Viotti expresó “El proyecto también será enviado al Gobernador Omar Perotti y al Ministro de Salud provincial Carlos Parola, ya que de ellos depende la rápida solución de este grave problema que afecta a tantos rafaelinos y vecinos de localidades cercanas”.Ante los diversos reclamos efectuados por afiliados del Departamento Castellanos dando cuenta de dificultades para el acceso a los cobertura que brinda la obra social en la región, como también presentaciones realizadas por entidades gremiales que representan a los trabajadores estatales que dan cuenta de esta situación, la obra social provincial tomó intervención para normalizar los servicios de salud a sus beneficiarios. En este marco, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de ese departamento negó la existencia de corte o reducción de servicios por parte los prestadores de esa entidad. La obra social provincial intimó a la asociación a regularizar la cobertura prestacional contratada y convocó a reunión para el tratamiento de la cuestión. Vale destacar que la asociación prestadora en ningún momento notificó al Instituto inconvenientes que pudieran advertir problemas para la prestación de los servicios acordados, ni comunicó a la obra social corte de servicios o reducción de las prestaciones. No obstante lo expresado, el IAPOS informa que, en caso de que los afiliados se vean en la necesidad de abonar en forma particular las prestaciones de salud, podrán solicitar el reintegro correspondiente.