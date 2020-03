“No me gusta el uso tendencioso en pos de ganar unos centímetros más de prensa”

La auditoría externa realizada al Concejo Municipal, generó en los últimos días distintos encontronazos entre oficialismo y oposición y un pedido de informes por parte del bloque justicialista, que hasta último momento no estaba claro si obtenía o no despacho para ser debatido y analizado en la sesión de este jueves. Finalmente este proyecto está en el orden del día de la sesión de hoy.Al ser consultado por este tema, el presidente del Concejo, Germán Bottero, manifestó que “me parece bien que se traten estos temas, me parece bien que el Concejo transparente sus normas y me parece bien que haya una auditoría que intente que los concejales mejoremos nuestra forma de hacer las cosas. Por supuesto que hay cuestiones políticas y a mí lo que no me gusta es este uso tendencioso, en pos de ganar unos centímetros más de prensa o para decir algo empiezo a empañar gestiones anteriores o hablo diciendo que no conozco los números o generando la sensación de que hay cuestiones turbias...eso no está bien porque no hay cuestiones turbias y todos los números están publicados en la página web del Concejo y no faltó un peso”, dijo el radical. “Simplemente estamos hablando de procesos que no fueron los correctos y que pueden mejorarse”, agregó el actual presidente del Órgano Legislativo.Por otra parte Bottero sostuvo que hay aspectos de la auditoría que son inexactos, ya que señala por ejemplo que no había inventario, “y eso es incorrecto porque el Concejo tiene su inventario, quizás los auditores lo que no hicieron es preguntarle a las personas que correspondía, es decir secretario y prosecretario; distinto hubiese sido que dijeran que el inventario está incompleto o que faltan cosas”, analizó el edil.“A nosotros y en particular a mi como presidente lo que me da esta auditoría, es un montón de análisis que ellos hicieron y que tienen que servir para mejorar, corregir lo que está mal, implementar nuevos elementos y dar un salto de calidad. Lo que yo voy a proponer en algunos días más es un plan de mejoras, seguramente sobre fin de mes, y que sirva para evaluar por ejemplo a futuro si la gestión de Bottero mejoró o no a partir de estos parámetros que la auditoría nos aportó, sostuvo el presidente del Cuerpo.En la sesión que dará comienzo hoy a las 9, además se tratarán otros once proyectos entre los que se destaca un pedido de informes impulsado por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, a los fines de que el Departamento Ejecutivo informe los motivos por los cuales no se ha dado cumplimiento a la Ordenanza Nº 5079 cuyo Artículo 1º requiere que se tramite de manera inmediata ante los respectivos Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y se proceda a colocar las placas de identificación de dominio, para aquellos rodados oficiales que carezcan de las mismas, haciendo extensiva dicha exigencia para los vehículos de terceros que se encuentran al servicio del Estado Municipal. Además Mársico exigió datos sobre cuántos y cuáles son los rodados Municipales que todavía carecen de las respectivas placas de identificación de dominio.También se tratarán los siguientes proyectos: el proyecto de resolución para suspender por 180 días, desde enero del 2020 hasta junio de 2020, todo incremento en la remuneración de las dietas, que será defendido en el recinto por el oficialista Juan Senn; el proyecto sobre promover el Sistema de Alarmas Comunitarias, a través de las comisiones vecinales, cuyo autor es el demoprogresista Lisandro Mársico; una minuta de comunicación presentada por el concejal de Cambiemos, Miguel Destéfanis, sobre un pedido de informes por un lote lindante a la Escuela 25 de Mayo; un proyecto impulsado por el justicialista Jorge Muriel sobre la regularización del uso de los espacios del NCA, un pedido de informes sobre la presencia de roedores, presentado por Leonardo Viotti; un proyecto de declaración presentado por la concejal Alejandra Sagardoy por los 50 años de la Escuela Especial N° 2027 Melvin Jones; una minuta de comunicación para incorporar acceso directo a la web municipal para consulta de autoría de Leonardo Viotti; otro proyecto del concejal demoprogresista que refiere a la Nueva Terminal de Ómnibus. Además otras dos iniciativas de Mársico obtuvieron despacho: una que tiene que ver con un pedido de informes sobre la“Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático”;y un proyecto de Ordenanza relacionada con un pedido para modificar la Ord. N.° 4673 , su Art. 7° referida a Estrellas Amarillas.