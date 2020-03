Podrían suspenderse los circuitos por 6 semanas

Malas noticias para el mundo del tenis. Por el coronavirus, es muy factible que este jueves se suspenda el tenis profesional durante seis semanas. La decisión estaría siendo tomada de forma conjunta por jugadores y jugadoras, reunidas en Consejos de emergencia.Ante la posible suspensión del Masters 1000 de Miami, el resto de torneos seguirán sus pasos con el objetivo de no poner en riesgo la salud de los protagonistas. A nivel ATP, por caso, incluiría Miami, Marrakesh, Houston, Monte-Carlo, Barcelona, Budapest, Estoril y Munich.Esta medida se sumaría al aplazamiento de todas las series de Fed Cup que se iban a disputar en abril. incluida la que Argentina y Kazajistán iban a disputar el 17 y 18 de abril del corriente.Además, claro, Indian Wells no estará en juego durante estas semanas.EN EL PAISSegún comunica la Asociación Argentina de Tenis, en cuanto a los eventos programados en nuestro territorio, el Gobierno argentino aclaró que la medida no afecta a las competencias nacionales.De acuerdo a la disposición, no se llevarán a cabo, por ejemplo, la Blooming Cup en ninguna de sus categorías (Sub 14 y 16 COSAT y W15 ITF), programada para la semana próxima; y la Copa Vendimia del circuito de Menores que se iba a disputar en Mendoza entre el 28 de marzo y el 4 de abril.