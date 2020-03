Fuertes críticas de productores durante el segundo día del paro

SAN NICOLAS, 12 (Enviada especial de NA). - Productores autoconvocados de todo el país hicieron oír fuertes críticas al Gobierno por el desdoblamiento cambiario y las retenciones del 33% a la soja, sin la presencia de los dirigentes de la Mesa de Enlace.Fue durante una asamblea realizada en las inmediaciones de la megamuestra Expoagro 2020 en el kilómetro 223,5 de la Ruta 9, en el marco de un cese de comercialización de hacienda para faena y granos dispuesto por la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias.En rechazo al aumento de tres puntos porcentuales en las retenciones al principal cultivo del país, la soja y en medio de una fuerte sequía, los productores acamparon en casillas en el partido bonaerense de San Nicolás, donde se lleva cabo la feria del campo.Esta asamblea significó la culminación de una serie de reuniones y tractorazos que los sectores autoconvocados vienen efectuando en las provincias productoras desde diciembre del año pasado cuando el gobierno de Alberto Fernández decidió actualizar los derechos de exportación al eliminar el tope de cuatro pesos por dólar exportado y a la soja a tributar 30% y el maíz y el trigo, el 12%.Luego de cantar el Himno Nacional, los presentes, dos centenares, rindieron un homenaje a Raúl Victores, expresidente de la Sociedad Rural de San Pedro.El dirigente está procesado por su intervención en la lucha que dio el campo por la Resolución 125 que imponía retenciones móviles a los granos, en la administración de Cristina Kirchner justo cuando se cumplen 12 años desde ese intento fallido.Numerosos carteles campeaban en el recinto a cielo abierto, mientras la lluvia amenazaba y se podía leer "No a las retenciones, el campo presente"; "El campo no pelea, se defiende de los ladrones" y "Las retenciones son un robo"."Vinimos desde nuestra zona que en plena pampa húmeda, pero apoyamos a la gente del norte que con estos números quedan afuera del sistema", dijo el productor Edgardo Bravin, de Marcos Juárez, a NA.A su lado, Hernando Petrini, también de la misma zona, dijo que "hay que colaborar porque los dejaron afuera del sistema, el país es muy largo y son muchos kilómetros hacia el puerto, hay gente que con estos números desaparece. No hay derecho", mientras se veían los letreros que daban cuenta de la presencia de personas del NOA y del NEA que hicieron un largo viaje a Expoagro.En diálogo con Noticias Argentinas, la productora bonaerense Mirta Carnevalini, de Pergamino se despachó: "Esta asamblea creo que va a marcar un día antes y un día después en los autoconvocados por la situación y por qué esto llega al Gobierno"."Hay una incredulidad de parte del ciudadano que considera que somos opositores al Gobierno. Acá no hay banderas políticas, acá lo que hay es patente una falta de ayuda al campo. Cada vez nos aprietan más. Las retenciones agarran a chicos y grandes", sostuvo la mujer.Luego se refirió a las cuatro sillas vacías que esperaban en el escenario a los presidentes de Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, de la Mesa de Enlace, que no se presentaron a la asamblea."Los que nos representan no lo hacen bien", manifestó la productora de la rica zona de Pergamino, en la zona núcleo productiva, mientras la asamblea seguía entre críticas y reflexiones.