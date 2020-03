El intendente Luis Castellano se refirió a la importancia de la Ley de Emergencia Pública, impulsada por el Gobernador Omar Perotti. El proyecto del Ejecutivo provincial fue aprobado por la Cámara de Senadores de Santa Fe y ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados. Al respecto, el titular del Ejecutivo local destacó que es “fundamental para la gobernabilidad de la provincia, para que el Gobernador que fue votado democráticamente tenga las herramientas que necesariamente debe otorgarle el Poder Legislativo para poder avanzar”.

Castellano hizo especial hincapié en la situación económica de la provincia y el país y mencionó que “la necesidad pública de poder avanzar con los procesos de nivelación de las cuentas públicas y sobre todo con el tema seguridad resulta fundamental no solo para la provincia sino también para los municipios”. “Yo quiero hacer un llamamiento a la Cámara de Diputados para que acompañe la Ley de Emergencia Pública, que encuentre las modificaciones y los acuerdos que tengan que encontrar entre los bloques oficialistas y opositores, pero que le den esta herramienta al Gobernador porque también es una herramienta con la que también contaremos los municipios porque tenemos una demanda creciente en todos los aspectos y una cantidad de recursos más exigua”, dijo el Intendente.

Agregó que, si en Diputados no se aprobara, “se rompería una regla que me parece fundamental en un momento débil de la política argentina en donde siempre los ejecutivos proponen y los legislativos acompañan, sobre todo, en leyes que marcan el inicio de una gestión”.

El Intendente hizo una lectura con respecto a la mayoría opositora en la Cámara de Diputados. La mencionó como una realidad pero que “debe salir de esa lógica y entrar en una lógica de acuerdos. La oposición puede serlo hasta un punto, pero después tiene que darle las herramientas a quien tiene que gobernar la provincia y no ponerse en un lugar cuando, en realidad, lo que sucede hoy es que estamos tratando de remontar una cuesta de una deuda enorme que quedó del gobierno anterior”. Añadió que “entre todos tenemos que ayudarnos para salir adelante y es lo que está reclamando la sociedad”. “Debo reconocer que, particularmente en Rafaela en donde tenemos minoría en el Concejo Municipal, hemos logrado un acuerdo con la oposición para poder lograr una Ley de Emergencia en Seguridad y esto debe servir como ejemplo a nivel provincial. No puede ser que haya trabas, palos en la rueda, para dar gobernabilidad porque se termina perjudicando a todos los santafesinos y, como Intendente, siento que el perjuicio es para todos los rafaelinos”, dijo.

Castellano ahondó en la cuestión señalando que “el Gobierno provincial viene con una deuda anterior por Obras Menores con Rafaela de casi 50 millones de pesos y ahora se agrega todo lo del 2020; además los procesos de financiamiento que necesitamos y los acuerdos de endeudamiento que la Provincia necesita para poder avanzar con obras que en los municipios son clave”. Finalmente, el Mandatario volvió a recalcar su llamamiento “muy firme a los legisladores para que la ley pueda ser aprobada y que definitivamente podamos arrancar como corresponde en la gobernabilidad de la provincia”.