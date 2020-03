Le gatillaron tres veces sin que salga el disparo

Iban dirigidos al dueño de un camión que estaban robando. Fue ejecutado por dos jóvenes, conocidos malvivientes de ese sector sunchalense –barrio Colón-, quienes durante la madrugada también llevaron a cabo otros delitos para terminar detenidos.La Policía de la Comisaría 3ª de Sunchales logró la detención de dos jóvenes mayores de edad, y el secuestro de elementos probatorios de su accionar delictivo en la madrugada de la víspera.De acuerdo a lo publicado por el portal Sunchales Hoy, son continuos los hechos delictivos que se vienen sucediendo por estos días en Sunchales, donde además es habitual el uso de armas de fuego que lleva los delitos a otro nivel de peligrosidad.Nuevamente la ciudad de Sunchales vivió una madrugada agitada, con un par de jóvenes que protagonizaron un raid delictivo con varios hechos ilícitos.El más grave sucedió alrededor de las 5:00 de ayer en un inmueble de calle Rafaela, en Barrio Colón, cuando intentaron sustraer elementos del interior de un camión que se encontraba estacionado cerca de la intersección con calle Buenos Aires.El ladrido de los perros alertó al dueño, quien se levantó y se encontró con el malhechor. Se produjo una riña y el delincuente le gatilló tres veces no saliendo los disparos, para finalmente huir. Luego llegó el aviso a la Policía, la denuncia y finalmente en la mañana de ayer, tras diferentes diligencias, la detención de dos jóvenes, quienes serían los autores de los sucesos.A media mañana de la víspera, la pareja de la víctima del robo –el dueño del camión- dialogó telefónicamente con «El Mismo Idioma», de FM 95.7 Radio Sunchales, relatando lo que había vivido horas antes: “Tipo cinco de la mañana suena el teléfono y se levanta mi marido… -comenzó diciendo- al rato me levanto y cuando salgo, había gente, dos o tres personas… veo que le habían roto los vidrios del camión. No había visto lo que sucedió… resulta que había dos personas, que son siempre las mismas”.“Él -por su pareja- forcejea con uno, que estaba dentro del camión robando, se caen y el delincuente le gatilla tres veces sin que salga el disparo. El empleado llegó en ese momento y vino a ayudar, logrando que los pibes se vayan. Llamaron a la Policía pero en ese interín, los pibes tiran piedras y rompieron los vidrios del camión», agregó.Finalmente, indicó que “cuando llegó la policía, ellos lo acusaron a mi marido de haberles pegado y los policías no hacían nada… Son siempre los mismos, del barrio… los saludamos para no tener problemas”.Finalmente, en el transcurso de la mañana, trascendió que luego de realizar distintas diligencias, personal policial de distintas reparticiones en un trabajo en conjunto pudo dar con los malvivientes, procediéndose a la detención de dos personas.