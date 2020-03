Causaba molestias en el centro: lo detuvieron

Un lavacoches no registrado fue detenido poco antes del mediodía de la jornada de ayer, tras causar molestias a vecinos y resistirse a la autoridad.En el centro rafaelino, más precisamente en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo –adelantó LA OPINION online- vecinos fueron molestados por un lavacoches, y radicaron una denuncia.Se trató de Diego F., de 30 años, quien huyó del lugar y fue capturado en calle Lavalle al 100, tras insultar a los policías actuantes y ante la mirada azorada de buena cantidad de personas.Se memora que desde el Municipio se sugiere a los ciudadanos, no permitir que sus automóviles sean lavados por quienes no están registrados correctamente con sus elementos identificatorios: oblea y chaleco azul.