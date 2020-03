Coronavirus: lo que hay que hacer para prevenirlo

Desde el Ministerio de Salud informaron las medidas son de contención, y para evitar el pánico, es importante informarse y tener en cuenta las siguientes indicaciones.

Para prevenir el coronavirus es importante higienizarse las manos regularmente.

También se recomienda: estornudar en el pliegue del codo; no llevar las manos a los ojos y nariz; ventilar los ambientes; y desinfectá los objetos que usas con frecuencia

* Síntomas y recomendaciones ante un caso sospechoso:

Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización.

De acuerdo a información de El Destape, puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 65 años y personas con afecciones preexistentes (como hipertensión arterial, diabetes, etc.).

Las personas que están más expuestas son quienes viajaron recientemente a zonas a donde que se consideren con transmisión local (China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Italia, Alemania e Irán), o quienes hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID–19.

* Si este es el caso se recomienda:

* permanecer en el hogar por 14 días y no concurrir a lugares públicos o actividades con otras personas.

-En caso de presentar algún síntoma, aunque sea leve:

-Lavarse frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol.

-Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser.

-Ventilar los ambientes.

-Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

-No automedicarse.

-Consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones de la ciudad, para saber cómo hacer correctamente la consulta.

-No se recomienda el uso de barbijos de manera rutinaria en trabajadores y trabajadoras que atienden al público.

Para más información podes ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-poblacion-situacion-epidemiologica