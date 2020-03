La OMS declaró pandemia al coronavirus

La amenaza de una pandemia que se extiende por todo el mundo es real, afirmó el grupo de expertos de la OMS.

¿Qué diferencia hay entre pandemia y epidemia?

"Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia", aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus, y agregó que "describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer".

Y de acuerdo a ámbito.com, el director general de la OMS precisó que "nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus".

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado", alertó Tedros.

"Llamamos todos los días a los países a tomar medidas urgentes y agresivas", afirmó, y agregó que "todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia".

En ese sentido, desde la OMS aseguraron que las naciones con pocos casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en una transmisión comunitaria. "Incluso aquellos países con transmisión comunitaria o grandes grupos pueden cambiar el rumbo de este coronavirus. Varios países demostraron que este virus puede ser suprimido y controlado", aseveró Tedros, aunque alertó que algunas naciones están teniendo problemas de "capacidad, recursos y falta de resolución".

* ¿Qué es epidemia? ¿Qué es pandemia?

-Epidemia: es la existencia de un grupo de casos que presentan síntomas similares, superiores a la frecuencia normal, que afecta a un gran número de individuos que habitan una región determinada.

-Pandemia: se produce cuando la enfermedad se extiende a través de varios países y continentes, traspasa todas las fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo. La peste bubónica y la viruela son ejemplos históricos de pandemia. También lo son el tabaquismo y el sida.

La última declaración de pandemia fue con la Gripe A (H1N1) en 2009. Hasta agosto de ese año se contabilizaron 254.206 infectados y unas 2.837 muertes, según anunció a Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Argentina fue una de las tres naciones con más casos letales en el mundo, junto a Brasil y a Estados Unidos, según se comprobó en 20 provincias hasta el sábado 29 de agosto pasado de 2009. Hasta ese momento se contabilizaron 512 muertos en el país.

Según un balance de AFP sobre la base de fuentes oficiales, en un solo día se diagnosticaron 1.214 nuevos contagios y 30 decesos.

LO PRECEDENTE

El coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como Covid-19, se detectó en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China. En un principio se creyó que surgió en mercado de mariscos y pescado, pero luego fue descartado.

El virus se propaga principalmente de persona a persona, sobre todo mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda.

China (sin los territorios de Hong Kong y Macao), en donde se declaró el brote a fines de diciembre, sumaba 80.778 casos, con 3.158 decesos. Entre el martes y el miércoles se registraron en ese país 24 casos nuevos y 22 decesos.

En el resto del mundo se registraron al miércoles 37.776 casos de personas infectadas (1.190 nuevos contagios), de las cuales 1.123 fallecieron (8 nuevos).

* Cuáles son los países más afectados por el coronavirus:

- Italia (10.149, sin ningún caso nuevo, 631 muertos)

- Irán (8.042, 291 muertos)

- Corea del Sur (7.755 casos de los cuales 242 nuevos, 54 muertos)

- Francia (1.784 casos, de los cuales 178 nuevos, 33 muertos).

- España registra 1.639 contagios y 36 muertos.

- Coronavirus en la Argentina: 19 positivos enfermos y un muerto

El ministro de Salud, Ginés González García, había estimado que en "cuestión de horas" se iba declarar la pandemia de coronavirus. Ginés consideró que la rápida expansión que tuvo el virus en Italia "anticipó la presencia de casos" en la Argentina, donde se confirmaron 19 enfermos y un muerto.

En la Argentina el Gobierno nacional anunció un fondo de $1.700 millones para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y hospitales de todo el país ante la evolución de los casos por coronavirus, informó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación

Vizzotti aseguró que el país "trabaja en una fase de contención y observando lo que sucede en Europa", al término de la reunión del Gabinete de Emergencia que el presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada.

QUIENES REGRESEN AL PAIS

Fernández recordó que quienes regresen al país de los países más afectados por el coronavirus "tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa", y advirtió que "si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública" por violar la cuarentena.

Fernández anunció, en declaraciones a radio Delta, que hoy se conocerán nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en el país.