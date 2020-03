Está en la ciudad la Brigada de fumigación espacial de Nación

La médica infectóloga Sandra Capello, Mat. 4592, informó en conferencia de prensa realizada en el Hospital Jaime Ferré, que desde hoy se estarán llevando adelante tareas de fumigación complementaria con equipamiento de la nación para atacar al dengue. Con lo cual se le pide a la población no asustarse y abrir ventanas y puertas.La profesional, admitió que día a día se van presentando nuevos casos, hoy los pacientes confirmados en Rafaela son 113 y que estas nuevas acciones no responden a un brote desmedido o fuera de control, sino a tareas complementarias.Estos trabajos que llevará a cabo la brigada de fumigación espacial, con dos camionetas con última tecnología, se abocará a intensificar las acciones en zonas más amplias en el norte, sur, este y oeste.Es importante saber que esto no afecta a personas, animales ni plantas. “Con esta intervención logramos matar al mosquito adulto, no los reservorios”, explicó Capello en conferencia y destacó además que “la principal estrategia sigue siendo el descacharrado, lo nuestro es una acción complementaria”.La infectóloga explicó que lo que se venía haciendo hasta el momento, era la fumigación y descacharrado en los domicilios de las personas que dieron positivo y las manzanas cercanas a ese domicilio; “con la llegada de esta brigada de nación se hará una fumigación espacial, que cubrirá un área más amplia”.Cabe señalar que las condiciones climáticas favorecen al aumento de casos de dengue y los ciudadanos deben colaborar limpiando sus patios y difundiendo entre sus allegados, la importancia que tiene la descacharrización.Sobre los sectores más afectados por la presencia de casos de dengue, la Dra. Capello dijo que “en realidad en los barrios donde aparecieron los primeros casos de dengue es donde se registraron casos sucesivos y si bien se amplió un poco la zona a partir de febrero cuando se detectaron aquellos primeros pacientes infectados, no hay barrios nuevos”.La brigada de fumigación espacial estará en la ciudad durante esta semana y la próxima.