Dos días sin clases en el territorio provincial

Todos los gremios docentes de la provincia de Santa Fe comenzará este miércoles un paro de actividades, que en el caso de AMSAFE y Sadop será de 48 horas y en el de UDA, por 72 horas, en el marco del conflicto por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el gobierno de Omar Perotti.El viernes pasado, los sindicatos se apuraron a rechazar la segunda oferta salarial que está vez promediaba aumentos del 10%, mucho más atractiva que la primera que apenas significaba una mejora del 3%. Sin embargo, AMSAFE y Sadop descartaron ese mismo día el ofrecimiento mientras que desde UDA lo hicieron ayer.Así las cosas, las escuelas públicas de la Provincia se mantendrán cerradas hoy y mañana pues se espera un acatamiento total al plan de lucha. Distinto es el caso de los docentes de Sadop, que muestran una dispar adhesión a la protesta mientras en Rafaela la actividad suele ser casi normal en los establecimientos de enseñanza privada.En el caso de Amsafe, apuesta a una movilización que creen será masiva este jueves en Santa Fe y se transforme en una demostración de fuerza para las próximas negociaciones paritarias que el Ministerio de Educación, que preside Adriana Cantero, convocará una vez que terminen las huelgas.La titular de AMSAFE a nivel provincial -también lo es de CTERA a nivel nacional-, Sonia Alesso, argumentó el rechazo de la oferta. "Hubo algunos avances, porque hubo un incremento en la propuesta, pero para nosotros sigue siendo insuficiente y planteamos que la proposición salarial debe ser mejorada", sostuvo. "El aumento se acerca al 10 por ciento en distintos rangos y cargos. Se incluyeron los temas que habíamos planteado, como los concursos pendientes, la modificación del decreto 2.288, la formación docente y la cuestión del transporte rural y urbano. Esperamos que la semana que viene esté la precisión de cuánto va a ser el transporte rural y el urbano para los docentes", detalló.Al término de la reunión de la semana pasada, la ministra de Educación Adriana Cantero, consideró: "No hablamos de porcentajes, sino de una mejora importante en la propuesta del salario". Y adelantó: "No nos vamos a desacoplar del acuerdo nacional". La funcionaria advirtió que "no va a haber nueva convocatoria mientras se realicen medidas de fuerza. Cuando eso se resuelva estaremos llamando a una reunión, que pensamos que sería la definitiva".Por su parte, la secretaria gremial de la Seccional local de UDA, Gilda Gallucci, expresó este martes a El Litoral que la oferta salarial “no nos satisfizo” porque “es un 10% de aumento” y remarcó que “nosotros queremos más porque necesitamos que reconozcan el trabajo que hacemos”, completó.Luego de un nuevo cuarto intermedio y “en el marco del plan de lucha resuelto por los cuerpos orgánicos”, decidieron realizar un paro de actividades de 72 horas en esta segunda semana del ciclo lectivo. “Lamentamos que se prolongue el conflicto, somos una entidad sindical que promueve permanentemente el diálogo”, dijo Gallucci.A la vez que informaron que el gobierno va a convocar a una nueva reunión en la semana que va del 16 al 20 de marzo, la secretaria expresó que “recibimos una propuesta que incluso es inferior porcentualmente a lo que se acordó en la paritaria nacional. Esperamos ahí una oferta mucho más mejorada. No podemos aceptar una cosa así”, manifestó Gallucci.