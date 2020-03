Fondo extra de $ 1.700 millones para luchar contra el coronavirus

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Gobierno nacional anunció ayer un Fondo de 1.700 millones de pesos para "fortalecer el diagnóstico y tratamiento" del coronavirus, en momentos en que sube la cifra de afectados en el país y se incrementan los controles."El Presidente (Alberto Fernández) anunció una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico y tratamiento. Vamos a disponer de esa partida extra en relación a esta contingencia", señaló la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.En una conferencia de prensa en Casa Rosada, Vizzotti afirmó que "no se descarta suspender eventos masivos", aunque por el momento no está previsto, y resaltó que van a "ampliar la compra de vacunas antigripales, previendo una aumento de la demanda".Vizzotti se expresó así luego de la reunión de gabinete "interdisciplinario" en la Casa de Gobierno, que encabezó el presidente Alberto Fernández. "La recomendación que se suma es no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus, esas áreas se ampliaron en relación a la epidemiología. Es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur", resaltó Vizzotti.Recomendó, en tanto, un "trabajo fuerte en el aislamiento social" a personas mayores de 65 años, que incluye "minimizar las actividades con público, minimizar el contacto con personas con síntomas respiratorios y con quienes hayan llegado de áreas de circulación por 14 días, aunque estén asintomáticas".Además, indicó que "en diferentes etapas hay diferentes medidas programadas" que se van a definir "en función de lo que vaya pasando", y resaltó: "En carpeta está suspender eventos masivos, eventos locales y reuniones internacionales".En ese marco, señaló que "las medidas de toma de temperatura en aeropuertos no son eficaces porque la persona puede estar incubando y sin ninguna temperatura, que es lo que le ha pasado a Italia"."Italia es el país que más implantó el control de temperatura en los aeropuertos y es el país que tiene la situación más compleja", ejemplificó.Además, indicó que es "prácticamente imposible" la "posibilidad de restringir la llegada de personas que puedan estar encubando el virus, no en Argentina sino en el mundo", y afirmó que el "foco" está puesto en "el sistema de salud".En sintonía, el titular de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, indicó que "no está previsto suspender eventos locales, en los que no intervienen personas que no hayan estado en el exterior en lo últimos 14 días mientras estemos en la fase de contención"."Si de pronto se trata de un evento que tiene que venir gente del extranjero, entonces es consejo es que el evento se haga pero que esas personas no vengan. Para otro tipo de eventos se está estudiando caso por caso para definirlo en los próximos días", amplió. .Por su parte, la embajadora especial sobre este tema de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses, precisó que "la fase de contención es muy dinámica", ya que "está definida por los casos importados".De la reunión de coordinación interministerial participaron además de gran parte del gabinete nacional, representantes de más de 10 sociedad científicas que acompañan al Gobierno en el proceso de generación de recomendaciones y de evaluación de la situación.El encuentro, que comenzó minutos pasadas las 15:00 en el salón Eva Perón, contó con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Ginés González García (Salud), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Claudio Moroni (Trabajo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Agustín Rossi (Defensa), y Sabina Frederic (Seguridad), entre otros, además del médico Alberto Cormillot y el cirujano Guillermo Capuya.