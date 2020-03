Virtual toque de queda en Italia: las calles de Fossano están desiertas

Ayer, en Reencuentro por Radio Rafaela, Gerardo Zanoni dialogó con Corina Peretti, la rafaelina residente en Fossano, Italia quien brindó una actualización sobre el estado de ese país en función de la preocupación por el Coronavirus.“Estamos acampados, como se dice en italiano, yo vivo en el centro de la ciudad que siempre es un ir y venir de gente y está desierta desde anoche que Italia se declaró en zona roja.El asunto está más preocupante, si bien el coronavirus se instaló en el Norte y Fossano está en el norte, pero solo había afectado a la región de la Lombardía, la ciudad de Torino tuvo casos pero nunca había llegado a Cuneo.Hasta el domingo a la noche cuando una familia de Fossano se acercó al hospital y el señor es positivo y está internado y la señora está en estudio pero aún en su casa.Por ahora no hubo otros casos positivos pero se toman medidas de precaución que tenemos que respetar, por ejemplo, las escuelas estaban cerradas y lo estarán hasta el 3 de abril".“Las escuelas ya estaban cerradas, hasta el 3 de abril. Se están desarrollando plataformas digitales en donde se pasan todos los contenidos de trabajo para las escuelas, tanto de nivel primario como secundario y universidades. Esta forma de trabajo también se está proponiendo en algunas empresas, en la cuales los empleados realizan las tareas desde su casa”, comentó, “de hecho nosotros estamos los cuatro en casa, Guillermo trabaja en una empresa y yo tuve una plenaria desde las 8:30 a las 10:30 on line".“Se pide que no se salga a la calle. Se empezó un movimiento que se llama Resto a casa en el cual se recalca no salir de casa. Hasta la jornada del domingo, todavía había actividades como eventos deportivos o misas. Ahora se suspendió todo. Solo se permite salir para el supermercado, farmacias, alguna visita médica, o para la visita de algún familiar mayor para su control”, detalló Corina.Agregó que, “si uno se traslada, se pide que se lleve una certificación que aclare hacia dónde va y por qué. También en el certificado debe aclarar que no estuviste en China, Lombardía o Véneto. Finalizado el control, te dejan pasar”.“El contingente de chicos de Rafaela que estuvo en Fossano se fue en los primeros días de marzo. Si bien en el norte de Italia ya había habido casos, en Fossano aún no había registro de infectados”.“Hasta el domingo las misas se podían hacer nuevamente como así también muchos eventos deportivos, ahora lo único que se garantiza es la farmacia, las asistencias médicas pero por turno, hay que avisar antes de llegar a cualquier lugar, te hacen una serie de preguntas, te hacen firmar documentos que dicen que no estuviste en los lugares afectados por el coronavirus y luego de ese control te dejan pasar a la estructura".“Muchos negocios, como carnicerías o panaderías, tomaron la determinación para evitar las colas de gente de que los locales lleven los productos de manera gratuita a domicilio."El turismo se vio afectado por la epidemia, ya que se están cancelando muchas reservaciones de hoteles y de viajes. Los turistas que se encuentran en el país están afectados a esta situación también, porque se encuentran aislados en hoteles.“Esto afectó también a la economía. Muchos lugares, por una cuestión de prevención, cerraron. Pero otros deciden seguir a pesar de la situación, ya que saben que la economía va ser complicada después de esto”, explicó.“Hoy se encuentran infectadas 8000 personas y hay entre 300 y 400 muertos. De esos infectados, hay un total 2500 recuperados. Tiene una recuperación larga esta enfermedad, no es como una gripe normal que se va en cuatro días. Esta demanda más días de recuperación.“La mayor recomendación es no salir de los hogares, para evitar los contagios. La parte más crítica de la epidemia tiene que llegar. Según los profesionales, estiman que llegaría en dos semanas”.No salir de los hogares.Si salgo de casa y tengo contacto con otra persona, debo mantener la distancia al menos de un metro.Cuando uno vuelve a casa, debe lavarse enseguida las manos.Sacarse el calzado, ya que en el calzado y la ropa queda el virus.