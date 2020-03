No hubo ofrecimiento salarial

Finalmente ocurrió lo que se esperaba: no hubo ofrecimiento porcentual en la reunión de la paritaria central que se llevó a cabo este martes, y el acuerdo entre el gobierno provincial y los gremios de la administración pública continúa dilatándose.Tras el encuentro que se llevó a cabo en el Ministerio de Gestión Pública, situado en la Casa de Gobierno, los representantes de UPCN y ATE dialogaron con la prensa y expresaron su deseo de que la próxima semana haya una oferta concreta por parte del Poder Ejecutivo."Entre el 20 y 22 de marzo se elevan las planillas para la liquidación de los salarios. Ese es el tope máximo que nos proponemos. La semana que viene es probable que tengamos una respuesta en firme para ser puesta a consideración a los cuerpos orgánicos", indicó Jorge Molina sobre las expectativas de cara a una nueva reunión en los próximos días en diálogo con LT 10.Por otra parte, tanto Molina como Hoffmann evitaron opinar sobre la oferta que el gobierno le hizo a los docentes y manifestaron que no es comparable con la situación del personal que representan.Sobre posibles mecanismos de actualización discutidos en la mesa tras la anulación de la cláusula gatillo, el referente de UPCN sostuvo que, aunque no hubo precisiones al respecto, los gremios esperan poder contar en el segundo semestre con una serie de medidas de revisión y seguimiento para mantener el poder adquisitivo de los salarios."Todos sabemos cuál es la situación que vive el país. Esperemos que para mediados de año se ponga en marcha, y si no es así, seguiremos defendiendo el poder adquisitivo del salario de los trabajadores", concluyó Molina.En base a los criterios sobre los que se va a sustentar la política salarial correspondiente a este año, Molina agregó que "en principio, la política salarial tendrá como base de cálculo los haberes del mes de febrero, además se manifestó la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores activos y pasivos, por lo que el aumento debe ser superior a la inflación (IPC) del primer trimestre, ese es otro indicador al respecto”. Por último, Jorge Molina destacó que “Estamos tratando de consensuar una forma de elaborar esta política salarial, y tenemos la expectativa de llegar a un acuerdo la semana que viene, en este escenario”.Por su parte, Jorge Hoffmann, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe, comentó que “lo fundamental es ver cómo preservamos el valor del salario, y establecer mecanismos que nos permitan primero lo mencionado y tener un horizonte en donde podamos discutir políticas salariales en el marco de un país en crecimiento y no estancado como hasta acá. Esperemos que el país se ponga en marcha y si el país no se pone en marcha, seguiremos defendiendo el poder adquisitivo”. “Aspiramos a que la semana que viene tengamos una propuesta concreta como para poder ser puesta a consideración de los cuerpos orgánicos”, afirmó. Asimismo, explicó que “lo que está muy claro es que todos sabemos la situación que atraviesa el país, todos/as estamos expectantes de que vaya cambiando a mediados de año, y para esa altura -sin definir aún los mecanismos- tener una revisión de manera de mantener el poder adquisitivo del salario”. Sobre los trabajadores contratados/as, Hoffmann reiteró que tanto los sindicatos como el gobierno asumieron el compromiso de analizar y buscar soluciones para el tema “en el ámbito de la Comisión Técnica, donde se discute previamente en profundidad cada situación para que después resuelva o convalide la Paritaria Central”.