En Atlético, hubo consenso

Aquel 26 de abril de 2012 marcó un antes y un después en la vida política de Atlético de Rafaela. No caben dudas. Es por ello que desde entonces, cada vez que se deben renovar autoridades en la institución de barrio Alberdi hay de qué hablar…Ayer se confirmó el consenso entre el oficialismo e ‘Identidad Celeste’, agrupación que pretendía llevar la elección de las próximas autoridades a elecciones. Mientras continúan trabajando en la distribución de los cargos en la Comisión Directiva se conoció que Silvio Fontanini encabeza la lista como presidente, mientras que Diego Kurganoff y Ricardo Castro aparecen como vicepresidentes, primero y segundo, respectivamente. El que no estaría ocupando ningún cargo es Carlos Eguiazu, actual vice del club y hombre fuerte del fútbol de la institución de Alberdi.La Asamblea del próximo mes de Abril aún no tiene fecha confirmada pero podría ser anunciada para el 28 o 29.El consenso fue anunciado desde el sector de prensa de Atlético mediante el siguiente comunicado: “Deseamos comunicar que, ante la proximidad de la renovación de autoridades de la Asociación Mutual, Social y Deportiva Atlético de Rafaela, se ha conformado una lista para integrar el próximo Consejo Directivo de la institución citada.La referida lista lleva como candidatos a Presidente al señor Silvio Fontanini, a Vice Presidente a los señores Ricardo Castro y Diego Kurganoff, y está compuesta, además, por socios que ya constituyen el actual Consejo Directivo, como así también por otros que se integran a partir de ahora, sumando renovación y nuevas ideas a la dirigencia de Atlético de Rafaela”.