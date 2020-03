No es sencillo para los jugadores de Atlético de Rafaela explicar el 1-5 ante el modesto Gimnasia y Esgrima de Mendoza. No es fácil asimilar tremendo golpe, y en casa, ante su gente. Pero Alexis Niz puso la cara después de la caída. Y lo hizo con una angustia total, pero tratando de mostrar fortaleza.“Fue una derrota muy dura, tenemos que sacar el orgullo de todos los buenos jugadores que tenemos, hay muy buen plantel”, señaló el defensor, que luego agregó: “Hay que levantar la cabeza, esto es fútbol, se sigue, se mira para adelante”.En un encuentro en el que la ‘Crema’ falló demasiado en el fondo, el ‘Toto’ señaló: “No salió nada de lo que habíamos planificado, no podemos decir más nada, lo que pasó ya está”. E insistió. “Tenemos que sacar ese orgullo que todos tenemos dentro, somos todos gente de experiencia, es algo que no puede volver a pasar nunca más, sea de local o visitante, fue una paliza para todo el grupo”.Y tratando de buscar alguna explicación, Niz contó: “No nos salió nada, es la realidad. Nos metieron los goles en el momento justo, en el ST habíamos salido a atacarlos, nos hicieron el tercero y el partido se terminó”.Al torneo le quedan 30 puntos en juego pero está claro que jugando de esta forma, o sin encontrar una regularidad de resultados, Atlético se seguirá alejando de los puestos de reducido. Pasada esta fecha 20 quedó a siete del Deportivo Riestra, el último que se estaría clasificando. El margen de error de achica, la ‘Crema’ ya no puede dejar puntos en el camino.“Ya no había margen antes, ahora menos, más con esta derrota que fue durísima, estamos todos muy calientes. Hay que revertir esta situación el viernes, nos toca All Boys en casa y tenemos que ganar como sea”.