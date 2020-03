Casos de dengue activaron protocolo

SAN CRISTÓBAL. - En la sede de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal, autoridades del gobierno local y de Salud entre otras, se encuentran trabajando para activar el protocolo de acción ante casos positivos de dengue.

Una mujer domiciliada en calle Brown al 1400 de nuestra ciudad de San Cristóbal, el Barrio Pellegrini, es el primer caso que se reporta con esta enfermedad.

Según trascendió, la mujer se encuentra internada en la ciudad de Rafaela.

Hasta el presente, no existe una vacuna efectiva contra el dengue. Hoy por hoy, el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores

.Defensa Civil se encuentra trabajando en la aplicación del protocolo a seguir en estos casos.Dado que el radio de acción del mosquito Aedes aegypti es de aproximadamente 100 m a la redonda, se toma esta distancia como eje de trabajo, publicó ayer El Departamental.

En un total de 9 manzanas, que incluyen la vivienda del caso sospechoso, el resto de la manzana y las ocho manzanas circundantes a ésta, se realizan las siguientes acciones para el bloqueo preventivo:

- Descacharrado en las viviendas. Fumigación intra y peridomiciliaria.

- Detección de febriles con clínica compatible con dengue



Algunas medidas a tener en cuenta



• Si se almacena agua en barriles, ollas, baldes o bidones, mantenerlos limpios y tapados, al igual que los tanques de agua o los aljibes.



• Evitar el acopio de latas o depósitos pequeños (cáscaras de huevo, latas de picadillos, botellas, etc.).



• Mantener libres de agua las piletas de lavaderos.



• Cambiar frecuentemente el agua de las piletas de lona. Realizar periódicamente mantenimiento en las de material, y en ambos casos cepillar correctamente los bordes.



• Evitar mantener plantas en agua y no olvidar renovar diariamente la de floreros y bebederos de mascotas.



• Drenar y colocar larvicidas a los estanques y las fuentes ornamentales.



• Los neumáticos no deben dejarse al aire libre. Deben situarse bajo techo, enterrados o rellenos con tierra, arena o grava.



• Hacer agujeros de drenaje a las macetas y colocarles arena y/o piedra.



• Las plantas cuyas hojas verdes formen depósitos de agua, deben situarse bajo techo y regarse sobre la tierra.



• Mantener los patios de las viviendas limpios.



• Colocar tela mosquitera en ventanas y desagües.