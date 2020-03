"Los estudiantes están bien y sólo se cumple con el protocolo”

Así lo afirmó la infectóloga Sandra Capello, al ser consultada por la situación de los estudiantes rafaelinos que participaron hace algunos días de un intercambio en la localidad italiana de Fossano, y que hoy se encuentran aislados cumpliendo con el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. Sobre estos 8 alumnos, la doctora indicó que afortunadamente ninguno de los chicos presentaron síntomas hasta el momento y aclaró que “hoy toda persona que venga del extranjero, de un país donde haya circulación de coronavirus, deberá someterse al protocolo de cuarentena por dos semanas para evitar algún posible contagio. Esta es una medida extrema ya que en la ciudad no hay circulación de virus, pero ante una indicación del ministerio de salud de la nación para unificar criterios, tanto Buenos Aires como Santa Fe deben tomar esta medida”, sostuvo la profesional. También la médica formuló algunas recomendaciones dirigidas a aquellas personas que tengan pensado realizar un viaje a aquellos lugares con brotes de coronavirus, y dijo que en la medida de las posibilidades reprogramen el viaje para otra oportunidad, y en caso de no hacerlo, deberán ser ciudadanos responsables y someterse a los protocolos que Nación indique.La directora del nivel secundario del Colegio Misericordia, donde concurren estos alumnos, manifestó que “los estudiantes están en perfecto estado, en sus casas y en realidad sólo se está cumpliendo con el protocolo indicado”.Mónica Martínez expresó la necesidad de transmitir tranquilidad y contó que “los alumnos los últimos quince días del viaje en Fossano, estuvieron aislados en las casas en las que se alojaban, sin realizar ninguna actividad social, ya que en Italia se reforzaron las medidas preventivas, aunque hasta el momento en que estuvieron nuestros chicos no había ningún caso de coronavirus en Fossano”. La directora también señaló que están en permanente contacto con las familias de los alumnos, monitoreando su estado, pero sabiendo que se encuentran muy bien. Además precisó que desde que se enteraron lo que estaba pasando en Italia, junto con Anabella Battistini, coordinadora del Área de Relaciones Internacionales de la Municipalidad, estuvieron en permanente comunicación con los jóvenes rafaelinos.