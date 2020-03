Bottero y Muriel recordaron al ex concejal Jorge Maina

Más allá de las diferencias políticas propias de la pertenencia a diferentes espacios, tanto el radical y actual presidente del Concejo, Germán Bottero como el justicialista Jorge Muriel, coincidieron en que Jorge Maina era un hombre de convicciones y de una frontalidad absoluta.

Tras la muerte del dirigente sindical y político, ex presidente del Concejo y ex jefe de Gabinete Municipal, ocurrida el lunes a los 65 años, los dos ediles los recordaron cada uno de acuerdo a sus vivencias a la vez que en la sesión de este jueves se guardará un minuto de silencio en su memoria.

“Lo recuerdo como un tipo muy apasionado, un peronista de toda la vida, el sentimiento político por el peronismo era una cuestión de sangre, no respondía a lo racional, era muy temperamental, un gremialista de toda la vida de SMATA que tuvo la oportunidad de dejar su huella en el Concejo Municipal", afirmó Bottero ante una consulta de este Diario. "Lo recordaba como protagonista de fuertes discusiones que hemos tenido por, precisamente esa forma de ser que tenía, con mucho carácter. También me quedan grandes acuerdos que trabajamos y pudimos generar en forma conjunta. Fue un tipo muy duro en lo político, muy aguerrido y batallador, pero también en el trato cotidiano, ese que es fuera de la discusión política, era un tipo amable y que se preocupaba por lo que los concejales podíamos pedirle", agregó el actual titular del Concejo.

"Jorge siempre se ocupó para que no nos faltaran las herramientas de trabajo; fue un adversario noble, frontal que ahora lamentablemente tenemos que despedir después de haber recorrido un tramo de la vida juntos aquí en el Concejo. Reitero, guardo recuerdos muy lindos tanto en las discusiones como en los acuerdos”, finalizó Bottero.

Por su parte, Muriel destacó por sobre todas las cosas su amistad con Maina, su historia compartida y sus coincidencias en materia política. “La verdad que me tengo que retrotraer a mucho tiempo atrás, con Jorge Maina nos unía una amistad de toda la vida, de la época de la Escuela Colón, trabajó con mi papá de Grossi y me cuesta mucho hacer una referencia para una persona por la que sentía un aprecio especial, tanto por su frontalidad como por su honestidad intelectual", sostuvo.

"Jorge realmente hacía lo que decía y pensaba, no tenía doble discurso ni medias tintas y eso también le valió una posición en cada lugar que le tocó ocupar, como por ejemplo en SMATA, un lugar tan caro a mis sentimientos porque mi papá fue uno de los socios fundadores allá por el 58. Se mezclan muchas cosas, muchos sentimientos sobre Jorge. Es una pérdida muy dura y si bien no compartí este recinto en el Concejo, cuando él era Jefe de Gabinete teníamos charlas diarias donde coincidíamos en muchas cosas desde la política y también teníamos discusiones precisamente por esa honestidad intelectual que tenía y que llevaba a defender sus posturas de manera acalorada. Un dirigente frontal con ese tesón que tenía por las cosas”, concluyó Muriel.

Maina murió el lunes a los 65 años víctima de cáncer -sus restos recibieron sepultura este martes por la mañana- cuando aún se desempeñaba como secretario General de la Seccional Rafaela del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. A su rol en el escenario gremial le sumó una activa participación en política, donde fue concejal e incluso fue presidente del cuerpo legislativo, gestión durante la cual se ahorraron recursos que permitieron la compra de la escalera mecánica cedida a la Asociación de Bomberos Voluntarios. En 2012, presentó un proyecto de ordenanza que luego fue aprobado con el que se restringió la designación de familiares del Intendente, concejales, secretarios y personal de Gabinete, Fiscal y hasta jueces de Faltas en la administración pública municipal (solo lo podían hacer por concurso público). La iniciativa, con la que planteó la necesidad de instalar el criterio de igualdad y objetividad en la selección de personal para la cobertura de vacantes en el Municipio, alcanzó repercusión a nivel nacional.