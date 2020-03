Lo que se viene

Desde AFA se confirmó la programación de la fecha 21 de la Primera Nacional, instancia en la cual Atlético de Rafaela estará recibiendo a All Boys, este viernes a las 21:00hs en el Monumental.El programa de partidos es el siguiente:16.00 Estudiantes - Temperley, 17.00 Mitre (Sgo. Est.) - Estudiantes (Rio IV), 17.00 Agropecuario - Barracas Central, 19.30 Alvarado (M.D.P.) - Independiente (Mza.).15.05 (TV) Nva. Chicago - Ferro C. Oeste, en Def. de Belgrano, 17.00 Gmo. Brown (P.M.) - Atlanta, 19.00 San Martín (San Juan) - Dep. Morón, 19.10 (TV) Belgrano (Cba.) - Platense.20.10 (TV) Def. De Belgrano - Santamarina, 21.00 Atl. de Rafaela - All Boys.17.05 (TV) Tigre - Instituto, 17.10 (TV) Brown (Adrogué) -San Martín (Tuc.), 19.00 Quilmes - Gimnasia (J).16.00 Dep. Riestra - Villa Dálmine, 20.10 (TV) Chacarita Jrs. - Almagro, 21.00 G. Y Esgrima (Mza.) - Sarmiento.