"Rafaela está en la mesa de decisiones nacional y provincial con otro peso"

En el segundo día del operativo de entrega de tarjetas Alimentar en la ciudad, el intendente Luis Castellano se acercó a las instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela para evaluar el desarrollo de las distintas actividades que se llevan a cabo, como charlas de capacitación a los beneficiarios.En primer lugar, Castellano agradeció a la entidad ruralista que cedió su predio para que este operativo se realice en condiciones óptimas, tanto para quienes trabajan en él, como para las beneficiarias. “Lo primero que quiero hacer es agradecer a su presidenta, Norma Bessone, y a toda la Comisión Directiva porque nos han cedido estas instalaciones que son ideales para poder hacer todo este trámite de la tarjeta Alimentar. Así que es un trabajo coordinado, como siempre venimos haciendo con ellos”, afirmó.Luego, el primer mandatario local expresó: “Que hoy se estén entregando 2930 tarjetas Alimentar, tiene todo su costado positivo porque la verdad es que se ha trabajado muy bien. Hoy muchas mamás pueden venir y prácticamente en 20 minutos reciben la tarjeta y las capacitaciones para que, fundamentalmente, puedan cuidar a sus chicos con cosas básicas como es la verdura, los lácteos, y lo relacionado a alimentación saludable”.Asimismo, aseguró que “es un trabajo enorme el que ha hecho la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Myriam Villafañe, con su equipo, con la gente del Banco Nación, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y todos los que participaron de la organización de este operativo”.“Lo positivo de esto es que a través de la tarjeta van a circular en la ciudad casi 15 millones de pesos más que pretendemos estén distribuidos lo mejor posible; no sólo en los supermercados, sino también en los comercios barriales”; destacó.Por otro lado, remarcó “lo lamentable de que en Argentina tengamos que llegar a esto, los que nos han dejado estos últimos cuatro años, en donde Rafaela tiene casi 3000 mamás que no pueden alimentar a sus chicos porque hay hambre. Y esto duele decirlo, es duro decirlo, pero es la pura y cruda realidad. Acá no hay sólo gente de barrios vulnerables, sino muchas mamás de sectores medios que también son beneficiarias de la tarjeta Alimentar”. Añadió que esto es una muestra muy clara de que estamos en medio de una crisis muy difícil, y que en Rafaela hay hambre.La tarjeta Alimentar generará, además, la posibilidad de ingresos para otras familias que tienen un almacén, un kiosco, un supermercado chico, y que hoy también se ven afectados por la crisis.Castellano manifestó que no hay que olvidar que “es un plan de emergencia. No creamos que esto es reactivación económica. Para que haya reactivación económica se necesita poner en marcha la producción; se necesita que haya un modelo que acompañe a nuestras empresas; se necesita que tengamos la posibilidad de que nuestro campo se ponga en marcha; necesitamos que haya trabajo en todos los sectores que tienen que ver con la exportación; pero también con la venta en el mercado interno. Eso es lo que se necesita para poner un país en marcha y para poder pensarlo en la perspectiva de tres, cuatro, cinco, diez o veinte años”.Por el momento, lo fundamental es que las familias tengan para alimentarse: “Estamos arrancando por lo básico, por lo que nos quedó. Porque después de los últimos cuatro años, no nos ha quedado ni siquiera lo básico. Y a esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la ciudad de Rafaela nunca ha vivido las situaciones de hambre como las que estamos viviendo hoy”.Es importante destacar que la entrega de la tarjeta Alimentar que se está llevando a cabo estos días en la ciudad, es un trabajo conjunto y articulado de los gobiernos de la Nación, Provincia y Municipalidad.Al respecto, el intendente remarcó: “Nosotros estamos sintiendo el respaldo a nivel nacional y provincial. No lo hemos tenido durante estos últimos años. Y es ahí donde yo empiezo a notar algunos síntomas positivos de que Rafaela está en la mesa de decisiones nacional y provincial con otro peso. Hoy tenemos un gobernador que es rafaelino, y tenemos la posibilidad también de tener legisladores rafaelinos. A eso hay que llevarlo a la mesa provincial y nacional para que podamos tener todos los programas que sean necesarios”.Finalmente, Castellano se refirió a que la tarjeta Alimentar se suma a los distintos programas que se están desarrollando en Rafaela en coordinación con los tres niveles del Estado: “La tarjeta Alimentar se agrega al trabajo con Infancias, Juventudes y Territorio donde ya se hizo el segundo encuentro el sábado; además de una cantidad de programas de esa área que ya estaban pero que no llegaban a Rafaela. A partir de ahora esperamos también que esto pueda venir en obras en empleo, en producción, que se pueda generar trabajo. Y ésta es la clave de tener respaldo político a nivel provincial y nacional. Es porque confiamos profundamente en ello que en la campaña decíamos que esto era lo que necesitábamos y que no teníamos”.