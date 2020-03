Bajo el efecto de drogas, robó y fue detenido

EL MENOR DE EDAD NO SABIA DONDE VIVIA NI TAMPOCO SU IDENTIDAD

En la jornada de la víspera, la policía de esta Unidad Regional V, detuvo a un menor de edad radicado en nuestra ciudad, quien bajo el efecto de sustancias estupefacientes, no supo decir su número de DNI ni tampoco dónde residía.Según adelantó LA OPINION edición digital, todo tuvo lugar cerca de las 5:00 de la víspera, cuando personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional V de Policía, acudió a la calle Santa Rosa al 800 –barrio Villa Rosas- como consecuencia de que un individuo trataba de violentar la puerta de una camioneta.Los uniformados lo ubicaron a una cuadra del lugar -en Barcelona y América- tratando de esconderse, y se procedió a su detención.Muy cerca de allí pudo observarse, descartado en la vereda, un estéreo de automóvil, y sobre su procedencia el arrestado dijo que se lo habían regalado.Se trató de HBM, de 17 años de edad, quien evidenciaba estar bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena o similar.De lo actuado se dio conocimiento al Juzgado de Menores, y desde allí se determinó que se dé inicio a un legajo penal, y que el detenido sea trasladado hasta la sede de la Seccional 1ª, a los fines pertinentes, tras haber sido revisado en el efector público local, donde se mencionó que exhibía estado de somnolencia y signos de intoxicación por alguna sustancia.Respecto a los hechos delictivos cometidos presuntamente antes de su arresto, un ciudadano residente en las inmediaciones -calle Aragón al 700- relató que le habían sustraído elementos de su camioneta. Por otra parte, se constató que en un Fiat Duna estacionado en Barcelona al 100 se visualizaba la falta del estéreo, y no se pudo dar con la persona damnificada.Finalmente, otro vecino de calle Aragón denunció que al salir de su casa para trabajar, se percató de que su camioneta Renault Traffic presentaba una puerta forzada y que le habían robado varios elementos. Este último manifestó que no muy lejos de su vivienda –sobre calle Barcelona-, se hallaron varias bolsas tiradas en la vereda resguardando lo que le habían sustraído.Así, los oficiales de policía actuantes incautaron una bordeadora, una tijera de jardinería, un gato hidráulico, un estéreo, un serrucho, un hacha y otros elementos variados.En horas de la mañana del día de ayer, personal policial que se encontraba de recorridas al hacer paso por calle Ramírez al 600 –barrio Villa Podio- de la ciudad de Rafaela, divisó una motocicleta Honda Econo Power en aparente estado de abandono. Se procedió al secuestro del birrodado siendo trasladado a sede policial en averiguación de su real procedencia.Labor realizada por personal de Cuerpo Guardia de Infantería perteneciente a la UR V.* Luego de investigaciones realizadas, personal policial recuperó una bicicleta que fue sustraída de una vivienda de la localidad de Bella Italia. En efecto, la misma fue hallada en una vivienda de la zona norte de la ciudad de Rafaela en posesión de una mujer que la habría adquirido a un individuo desconocido. Se procedió a su secuestro y la entrega posterior a su legítimo propietario. Se continúan las investigaciones. Actuaciones por parte de efectivos de la Subcomisaría N° 27 de Bella Italia.* Un joven de 24 años resultó aprehendido y se recuperó una bicicleta denunciada como sustraída en la ciudad de Frontera. Personal policial fue comisionado a intersección de calles 1 y 70 por la sustracción de una bicicleta desde la vía pública en perjuicio de una mujer. Luego de diligencias investigativas realizadas los uniformados efectuaron una requisa en una vivienda situada en calle 70 al 100, arrojando resultados positivos. Se procedió al formal secuestro del rodado malhabido y a la aprehensión de un joven por estar relacionado al hecho en investigación. Todo fue trasladado a sede policial para cumplimentar los trámites legales pertinentes. Actuó personal de la Comisaría N° 6 y en colaboración efectivos del Comando Radioeléctrico de la UR V delegación Frontera.Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Avenidas Mitre y Roque Sáenz Peña de la ciudad de Rafaela. Del mismo formaron parte una motocicleta Guerrero Trip al mando de un hombre de 56 años; y un automóvil Toyota Corolla dirigido por una mujer de 50 años.A raíz del hecho resultó con lesiones leves el conductor del motovehículo. Actuaron en el lugar efectivos de la Comisaría N° 1.En tanto, otro siniestro vial ocurrió en el cruce de calles Champagnat y Bollinger. En esta ocasión colisionaron dos motocicletas. En una de ellas, marca Honda Wave, transitaba un hombre de 63 años que sufrió lesiones de gravedad. En la restante, Honda Biz, lo hacía un joven de 19 años que resultó ileso. En el sitio estuvo presente personal de la Comisaría N° 13.